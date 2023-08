Como fazer mousse de morango: com apenas quatro ingredientes, a sobremesa rende até 15 porções

Os mousses são sobremesas clássicas por serem saborosas, econômicas e combinarem com diversos ingredientes, como caramelos e chocolates. No entanto, há quem prefira os preparados com frutas, que dão um toque especial à receita. Se você também quer aprender a preparar esse doce, veja o passo a passo de como fazer um mousse de morango com rendimento de até 15 porções:

Como fazer mousse de morango

Ingredientes para 15 porções

1 lata de leite condensado

2 caixinhas de gelatina de morango

1 lata de creme de leite

250 ml de água

Modo de preparo

Esquente a água e dissolva o pó da gelatina

Acrescente o leite condensado e o creme de leite, e bata até ficar espumoso

Despeje em uma tigela ou em taças menores

Deixe gelar por 2 ou 3 horas

Pode decorar o mousse com morangos

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com