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Cookie recheado com brigadeiro de travessa: aprenda a receita

A receita é simples e pode ser feita em casa com ingredientes acessíveis.

Gabrielle Borges
fonte

Cookie recheado com brigadeiro de travessa (Reprodução/Youtube)

O cookie recheado com brigadeiro de travessa é daquelas sobremesas que combinam o melhor de dois mundos: a casquinha crocante do cookie e um recheio cremoso e intenso de chocolate no estilo brigadeiro. A receita é simples e pode ser feita em casa com ingredientes acessíveis.

A seguir, veja o passo a passo completo para preparar a sobremesa, que vai direto ao forno e promete agradar em qualquer ocasião.

Ingredientes do Cookie recheado com brigadeiro de travessa:

Massa de cookie

  • 4 colheres de sopa de margarina
  • 1/2 xícara de açúcar refinado
  • 1/2 xícara de açúcar mascavo
  • 1 ovo
  • Gotas de baunilha (opcional)
  • 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • Cerca de 100 g de chocolate picado ou gotas de chocolate

Brigadeiro de travessa (recheio)

  • 1 caixa de leite condensado
  • 1 caixa de creme de leite
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó ou achocolatado (tipo Nescau)

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Modo de preparo do Cookie recheado com brigadeiro de travessa:

Massa

  • Em um recipiente, misture a margarina com os açúcares até formar um creme. Em seguida, adicione o ovo e a baunilha, incorporando bem.
  • Acrescente a farinha de trigo e o bicarbonato de sódio, mexendo até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o chocolate picado ou as gotas.
  • Leve a massa à geladeira por aproximadamente 15 minutos, etapa importante para dar mais consistência e facilitar a modelagem.

Recheio

  • Em uma panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo. Mexa continuamente até o creme engrossar e atingir uma consistência mais firme, formando pequenos blocos e desgrudando levemente do fundo da panela.
  • O ponto ideal é um brigadeiro mais cremoso e estruturado, semelhante ao de travessa.
  • Com a massa já gelada, forre uma forma com metade dela, espalhando bem no fundo e nas laterais. Em seguida, adicione o brigadeiro de travessa como recheio.
  • Cubra com o restante da massa de cookie, fechando bem a sobremesa.
  • Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 20 a 25 minutos, ou até que a superfície esteja levemente dourada.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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