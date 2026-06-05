Cookie recheado com brigadeiro de travessa: aprenda a receita
A receita é simples e pode ser feita em casa com ingredientes acessíveis.
O cookie recheado com brigadeiro de travessa é daquelas sobremesas que combinam o melhor de dois mundos: a casquinha crocante do cookie e um recheio cremoso e intenso de chocolate no estilo brigadeiro. A receita é simples e pode ser feita em casa com ingredientes acessíveis.
A seguir, veja o passo a passo completo para preparar a sobremesa, que vai direto ao forno e promete agradar em qualquer ocasião.
Ingredientes do Cookie recheado com brigadeiro de travessa:
Massa de cookie
- 4 colheres de sopa de margarina
- 1/2 xícara de açúcar refinado
- 1/2 xícara de açúcar mascavo
- 1 ovo
- Gotas de baunilha (opcional)
- 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- Cerca de 100 g de chocolate picado ou gotas de chocolate
Brigadeiro de travessa (recheio)
- 1 caixa de leite condensado
- 1 caixa de creme de leite
- 3 colheres de sopa de cacau em pó ou achocolatado (tipo Nescau)
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Modo de preparo do Cookie recheado com brigadeiro de travessa:
Massa
- Em um recipiente, misture a margarina com os açúcares até formar um creme. Em seguida, adicione o ovo e a baunilha, incorporando bem.
- Acrescente a farinha de trigo e o bicarbonato de sódio, mexendo até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o chocolate picado ou as gotas.
- Leve a massa à geladeira por aproximadamente 15 minutos, etapa importante para dar mais consistência e facilitar a modelagem.
Recheio
- Em uma panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo baixo. Mexa continuamente até o creme engrossar e atingir uma consistência mais firme, formando pequenos blocos e desgrudando levemente do fundo da panela.
- O ponto ideal é um brigadeiro mais cremoso e estruturado, semelhante ao de travessa.
- Com a massa já gelada, forre uma forma com metade dela, espalhando bem no fundo e nas laterais. Em seguida, adicione o brigadeiro de travessa como recheio.
- Cubra com o restante da massa de cookie, fechando bem a sobremesa.
- Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 20 a 25 minutos, ou até que a superfície esteja levemente dourada.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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