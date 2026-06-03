Quiche de bacon com alho-poró: aprenda a receita
A quiche pode ser servida quente ou fria, sendo uma ótima opção para diferentes momentos do dia
A quiche de bacon com alho-poró é uma receita versátil, ideal para quem busca uma opção saborosa para o almoço, lanche da tarde ou até mesmo para servir em ocasiões especiais. Com uma combinação equilibrada entre o sabor defumado do bacon e a leveza do alho-poró, o prato ganha ainda mais cremosidade com o uso de queijos e creme de leite. Confira o passo a passo
Ingredientes da Quiche de bacon com alho-poró
Recheio:
- 1 talo grande de alho-poró
- 200 g de bacon
- 1 caixa de creme de leite
- 4 ovos
- 1 colher de requeijão
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 50 g de queijo muçarela
- Sal e orégano a gosto
Massa:
- 4 colheres de margarina
- 2 xícaras de farinha de trigo
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Modo de preparo da Quiche de bacon com alho-poró
- Para o recheio, comece dourando o bacon em uma frigideira até que fique bem crocante.
- Em seguida, acrescente o alho-poró fatiado e refogue rapidamente, apenas até murchar levemente. Reserve.
- Em um recipiente, bata os ovos e misture o creme de leite, o requeijão, o queijo parmesão, o sal e o orégano. Acrescente o bacon e o alho-poró já refogados e finalize com a muçarela, envolvendo bem todos os ingredientes.
- Para a massa, misture a margarina com a farinha de trigo até formar uma massa homogênea e que não grude nas mãos.
- Forre uma forma de fundo removível com a massa, pressionando bem no fundo e nas laterais.
- Despeje o recheio sobre a base e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme.
- A quiche pode ser servida quente ou fria, sendo uma ótima opção para diferentes momentos do dia.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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