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Quiche de bacon com alho-poró: aprenda a receita

A quiche pode ser servida quente ou fria, sendo uma ótima opção para diferentes momentos do dia

Gabrielle Borges
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Quiche de bacon com alho-poró (Reprodução/Freepik)

A quiche de bacon com alho-poró é uma receita versátil, ideal para quem busca uma opção saborosa para o almoço, lanche da tarde ou até mesmo para servir em ocasiões especiais. Com uma combinação equilibrada entre o sabor defumado do bacon e a leveza do alho-poró, o prato ganha ainda mais cremosidade com o uso de queijos e creme de leite. Confira o passo a passo

Ingredientes da Quiche de bacon com alho-poró

Recheio:

  • 1 talo grande de alho-poró
  • 200 g de bacon
  • 1 caixa de creme de leite
  • 4 ovos
  • 1 colher de requeijão
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 50 g de queijo muçarela
  • Sal e orégano a gosto

Massa:

  • 4 colheres de margarina
  • 2 xícaras de farinha de trigo

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Modo de preparo da Quiche de bacon com alho-poró

  • Para o recheio, comece dourando o bacon em uma frigideira até que fique bem crocante.
  • Em seguida, acrescente o alho-poró fatiado e refogue rapidamente, apenas até murchar levemente. Reserve.
  • Em um recipiente, bata os ovos e misture o creme de leite, o requeijão, o queijo parmesão, o sal e o orégano. Acrescente o bacon e o alho-poró já refogados e finalize com a muçarela, envolvendo bem todos os ingredientes.
  • Para a massa, misture a margarina com a farinha de trigo até formar uma massa homogênea e que não grude nas mãos.
  • Forre uma forma de fundo removível com a massa, pressionando bem no fundo e nas laterais.
  • Despeje o recheio sobre a base e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme.
  • A quiche pode ser servida quente ou fria, sendo uma ótima opção para diferentes momentos do dia.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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