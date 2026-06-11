Risole com recheio de pizza: aprenda a receita
Crocante por fora e com recheio generoso, o risole de pizza é uma receita simples para qualquer ocasião.
Quem não resiste a um salgado bem crocante por fora e recheado com aquele sabor clássico de pizza? O risole com recheio de pizza é uma opção versátil, perfeita para lanches da tarde, festas ou até para vender e garantir uma renda extra. A seguir, você confere o passo a passo completo de uma versão prática e saborosa da receita.
Ingredientes do risole com recheio de pizza
Para a massa:
- 1 xícara de água
- 1/2 xícara de leite
- 1 colher (sopa) de margarina
- 1 colher (café) de páprica defumada
- 1 colher (café) rasa de sal
- 1 colher de caldo de legumes em pó
- 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo
Para o recheio:
- 150 g de muçarela ralada ou fatiada
- 150 g de presunto picado ou fatiado
Para empanar:
- Ovos
- Leite
- Farinha de rosca
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Modo de preparo do risole com recheio de pizza
- Em uma panela, coloque a água, o leite, a margarina, o caldo de legumes, o sal e a páprica defumada. Leve ao fogo médio e aguarde até levantar fervura.
- Assim que ferver, adicione toda a farinha de trigo de uma vez, mexendo rapidamente para evitar que empelote. Continue mexendo até a massa cozinhar e se soltar completamente do fundo da panela.
- Transfira a massa para uma superfície limpa e espere amornar. Em seguida, sove levemente até que fique lisa e uniforme.
- Com a massa ainda maleável, abra pequenas porções com um rolo até atingir uma espessura média. Corte no formato desejado e recheie com presunto e muçarela.
- Feche cada risole ao meio e pressione bem as bordas para garantir que fiquem bem seladas, evitando vazamentos durante a fritura.
- Passe os salgados na mistura de ovo com um pouco de leite e, em seguida, empane na farinha de rosca até cobrir completamente.
- Aqueça o óleo em temperatura média e frite os risoles até que fiquem dourados por igual. Retire e deixe escorrer em papel toalha.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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