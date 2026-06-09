Bolinho recheado com calabresa: aprenda a receita
Com poucos ingredientes e preparo descomplicado, a sugestão é ideal para servir como entrada ou lanche da tarde
Uma receita simples, rápida e cheia de sabor tem ganhado espaço entre os amantes de petiscos caseiros: o bolinho recheado com calabresa e muçarela. Com poucos ingredientes e preparo descomplicado, a sugestão é ideal para servir como entrada, lanche da tarde ou até mesmo em reuniões informais com a família e amigos.
A combinação da calabresa com a muçarela garante um recheio cremoso e marcante, enquanto a casquinha empanada entrega crocância na medida certa. Veja o passo a passo.
Ingredientes do Bolinho recheado com calabresa
- 1 ovo
- 2 colheres de farinha de trigo
- 1 colher de amido de milho
- 1 xícara de calabresa ralada
- 2 xícaras de muçarela ralada
- Ovo batido e farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritura
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Modo de preparo do Bolinho recheado com calabresa
- Em um recipiente, adicione o ovo, a farinha de trigo e o amido de milho. Misture bem até obter uma massa homogênea.
- Em seguida, incorpore a calabresa ralada e a muçarela. Mexa até que todos os ingredientes estejam bem integrados, formando uma mistura consistente para modelar.
- Com pequenas porções da massa, modele os bolinhos no formato desejado.
- Depois, passe cada unidade no ovo batido e, na sequência, empane na farinha de rosca, pressionando levemente para garantir que a cobertura fique bem aderida.
- Leve os bolinhos para fritar em óleo quente, porém em temperatura moderada, até que fiquem dourados por fora e bem cozidos por dentro.
- Por fim, retire e deixe escorrer em papel-toalha para eliminar o excesso de gordura. Sirva ainda quente.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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