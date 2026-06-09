Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Bolinho recheado com calabresa: aprenda a receita

Com poucos ingredientes e preparo descomplicado, a sugestão é ideal para servir como entrada ou lanche da tarde

Gabrielle Borges
fonte

Bolinho recheado com calabresa (Reprodução)

Uma receita simples, rápida e cheia de sabor tem ganhado espaço entre os amantes de petiscos caseiros: o bolinho recheado com calabresa e muçarela. Com poucos ingredientes e preparo descomplicado, a sugestão é ideal para servir como entrada, lanche da tarde ou até mesmo em reuniões informais com a família e amigos.

A combinação da calabresa com a muçarela garante um recheio cremoso e marcante, enquanto a casquinha empanada entrega crocância na medida certa. Veja o passo a passo.

Ingredientes do Bolinho recheado com calabresa

  • 1 ovo
  • 2 colheres de farinha de trigo
  • 1 colher de amido de milho
  • 1 xícara de calabresa ralada
  • 2 xícaras de muçarela ralada
  • Ovo batido e farinha de rosca para empanar
  • Óleo para fritura

VEJA MAIS

image Biscoito de nata caseiro: aprenda a receita
O resultado são biscoitos delicados, levemente crocantes por fora e macios por dentro


image Cookie recheado com brigadeiro de travessa: aprenda a receita
A receita é simples e pode ser feita em casa com ingredientes acessíveis.


image Linguiça recheada na air fryer: aprenda a receita
Além de prática, a preparação exige poucos ingredientes e fica pronta em cerca de 20 minutos

Modo de preparo do Bolinho recheado com calabresa

  • Em um recipiente, adicione o ovo, a farinha de trigo e o amido de milho. Misture bem até obter uma massa homogênea.
  • Em seguida, incorpore a calabresa ralada e a muçarela. Mexa até que todos os ingredientes estejam bem integrados, formando uma mistura consistente para modelar.
  • Com pequenas porções da massa, modele os bolinhos no formato desejado.
  • Depois, passe cada unidade no ovo batido e, na sequência, empane na farinha de rosca, pressionando levemente para garantir que a cobertura fique bem aderida.
  • Leve os bolinhos para fritar em óleo quente, porém em temperatura moderada, até que fiquem dourados por fora e bem cozidos por dentro.
  • Por fim, retire e deixe escorrer em papel-toalha para eliminar o excesso de gordura. Sirva ainda quente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita de hoje

receita de lanche
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

RECEITA

Bolo mousse de chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (01/06)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo mousse de chocolate ; confira o modo de preparo

01.06.26 11h52

RECEITA

Brigadeirão gourmet com 4 ingredientes é a receita da Ana Maria Braga de hoje (25/05)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer brigadeirão gourmet com 4 ingredientes; confira o modo de preparo

25.05.26 11h41

RECEITA

Cuca de Uva é a receita da Ana Maria Braga de hoje (26/05)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Cuca de Uva ; confira o modo de preparo

26.05.26 11h23

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Biscoito de nata caseiro: aprenda a receita

O resultado são biscoitos delicados, levemente crocantes por fora e macios por dentro

08.06.26 11h03

RECEITA

Cookie recheado com brigadeiro de travessa: aprenda a receita

A receita é simples e pode ser feita em casa com ingredientes acessíveis.

05.06.26 11h10

RECEITA

Quiche de bacon com alho-poró: aprenda a receita

A quiche pode ser servida quente ou fria, sendo uma ótima opção para diferentes momentos do dia

03.06.26 11h40

RECEITA

Linguiça recheada na air fryer: aprenda a receita

Além de prática, a preparação exige poucos ingredientes e fica pronta em cerca de 20 minutos

02.06.26 10h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda