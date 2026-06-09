Bolinho recheado com calabresa: aprenda a receita

Uma receita simples, rápida e cheia de sabor tem ganhado espaço entre os amantes de petiscos caseiros: o bolinho recheado com calabresa e muçarela. Com poucos ingredientes e preparo descomplicado, a sugestão é ideal para servir como entrada, lanche da tarde ou até mesmo em reuniões informais com a família e amigos.

A combinação da calabresa com a muçarela garante um recheio cremoso e marcante, enquanto a casquinha empanada entrega crocância na medida certa. Veja o passo a passo.

Ingredientes do Bolinho recheado com calabresa

1 ovo

2 colheres de farinha de trigo

1 colher de amido de milho

1 xícara de calabresa ralada

2 xícaras de muçarela ralada

Ovo batido e farinha de rosca para empanar

Óleo para fritura

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Modo de preparo do Bolinho recheado com calabresa

Em um recipiente, adicione o ovo, a farinha de trigo e o amido de milho. Misture bem até obter uma massa homogênea.

Em seguida, incorpore a calabresa ralada e a muçarela. Mexa até que todos os ingredientes estejam bem integrados, formando uma mistura consistente para modelar.

Com pequenas porções da massa, modele os bolinhos no formato desejado.

Depois, passe cada unidade no ovo batido e, na sequência, empane na farinha de rosca, pressionando levemente para garantir que a cobertura fique bem aderida.

Leve os bolinhos para fritar em óleo quente, porém em temperatura moderada, até que fiquem dourados por fora e bem cozidos por dentro.

Por fim, retire e deixe escorrer em papel-toalha para eliminar o excesso de gordura. Sirva ainda quente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)