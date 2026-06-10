Bombom de Leite Ninho: aprenda a receita
Fácil de preparar, o doce é bastante procurado tanto para consumo em casa quanto para quem trabalha com confeitaria
O bombom de Leite Ninho é uma daquelas receitas que fazem sucesso pela textura aveludada e pelo sabor marcante do leite em pó combinado ao chocolate branco. Fácil de preparar, o doce é bastante procurado tanto para consumo em casa quanto para quem trabalha com confeitaria e quer aumentar as vendas de doces artesanais.
Com poucos ingredientes e um modo de preparo simples, a sobremesa pode ser usada como recheio, brigadeiro de enrolar ou até mesmo como base para bombons.
Ingredientes do bombom de Leite Ninho
- 1 lata de leite condensado (395g)
- 200g de creme de leite
- 70g de leite em pó
- 10g de manteiga
- 300g de chocolate branco
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Modo de preparo do bombom de Leite Ninho
- Em uma panela, adicione o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a manteiga. Misture bem ainda fora do fogo até que o leite em pó esteja completamente dissolvido.
- Leve ao fogo médio, mexendo sem parar, até a mistura começar a engrossar e desgrudar levemente do fundo da panela, atingindo o ponto de brigadeiro de colher mais firme.
- Desligue o fogo e transfira o creme para um recipiente. Cubra com plástico em contato e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente ou na geladeira.
- Enquanto isso, derreta o chocolate branco em banho-maria ou no micro-ondas, em intervalos curtos, mexendo sempre para não queimar.
- Com o creme já frio, modele pequenas porções, envolva com o chocolate branco derretido e disponha sobre papel manteiga até firmar.
- Depois de secos, os bombons estão prontos para servir ou armazenar. O resultado é um doce macio por dentro e com casquinha delicada de chocolate branco por fora.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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