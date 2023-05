Receita de Jantar: como fazer wrap de frango?

Sem dúvidas o wrap de frango é uma das receitas mais fáceis e práticas para fazer no final do dia! Para hoje, separamos os ingredientes e modo de preparo do prato para você se deliciar e, se quiser, complementar o rap10 com temperos ou molhos; confira:

Ingredientes

1 tomate grande cortado em rodelas finas.

1 cenoura pequena ralada.

½ maço de alface.

1 pote de requeijão.

1 pacote de rap 10.

1 pacote de tirinhas de peito de frango.

2 colheres sopa de azeite.

1 xícara chá de suco de laranja.

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite e coloque o frango para refogar. Em fogo baixo, acrescente ao frango o suco de laranja e vá mexendo até que todo o suco evapore.Para montar o seu wrap, aqueça o Rap 10 em uma frigideira antiaderente. Acrescente o requeijão, depois o alface, a cenoura e o tomate. No meio, coloque o frango, enrole o seu wrap e pronto.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)