Receita de Jantar: veja como preparar panqueca de ricota e atum

Com variedade e praticidade no modo de preparo a panqueca é um dos pratos excelentes para jantares. Desta vez, separamos tudo o que você precisa para cozinhar a massa recheada com ricota, atum e molho de tomate, uma combinação deliciosa e de fácil preparo; veja os ingredientes necessários e passo a passo:

Ingredientes

½ xícara (chá) de leite (120ml).

1 ovo.

1 colher (sopa) de óleo.

8 colheres (sopa) de farinha de trigo (80g).

Recheio

½ xícara (chá) de ricota passada pela peneira (225g).

1 lata de atum (170g).

2 colheres (sopa) de cheiro verde picado.

5 colheres (sopa) de creme de leite fresco.

Pimenta do reino a gosto.

Molho de tomate

1 colher (sopa) de azeite de oliva.

2 dentes de alho amassados.

4 tomates maduros e firmes, sem pele, picados.

Manjericão fresco a gosto.

Modo de preparo

Panqueca

Bata no liquidificador todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Unte com margarina uma frigideira antiaderente (com cerca de 13 cm de diâmetro de base). Acrescente 2 colheres (sopa) de massa. Mexa a frigideira de maneira que a massa ocupe todo o fundo. Cozinhe até as bordas começarem a dourar. Vire a panqueca com o auxílio de uma espátula e doure do outro lado. Prepare 8 panquecas ou até terminar toda a massa. Empilhe os discos e reserve em local aquecido.

Recheio

Numa tigela misture a ricota, o atum escorrido, o cheiro verde e o creme de leite. Tempere com pimenta a gosto.

Molho

Aqueça o azeite e doure o alho. Junte os tomates e o manjericão. Cozinhe em fogo baixo, panela tampada, por cerca de 15 minutos ou até os tomates começarem a desmanchar. Se necessário acrescente um pouco de água.

Montagem

Recheie cada disco (quente) com cerca de 2 colheres (sopa) do recheio de ricota. Enrole como uma panqueca. Num refratário distribua as panquecas lado a lado e cubra com o molho de tomate fervente. Sirva em seguida.

Dica: Para agilizar o preparo, você pode montar as panquecas antes, cobrir e levar ao forno.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)