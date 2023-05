Receita de Jantar: como fazer toucinho para servir de entrada?

O toucinho de porco é um dos aperitivos ideais para servir de entrada em jantares com a família ou reunião com os amigos. Além do mais, o prato combina com bebidas e diversos acompanhamentos; veja a receita completa abaixo

Ingredientes

1kg de torresmo (panceta).

2 colheres de óleo.

Sal e pimenta a gosto.

Como preparar

Inicie temperando o torresmo com sal e pimenta do reino a gosto. Em uma panela de pressão sem a borracha, coloque um fio de óleo e leve para esquentar. Quando estiver quente, coloque todo o torresmo picado e temperado anteriormente. Feche a panela e deixe aproximadamente 30 minutos. Destampe a panela com cuidado e retire todo o torresmo do óleo. Coloque no papel toalha para retirar o excesso de óleo. O resultado é uma carne bem crocante e deliciosa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)