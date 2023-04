Receita de Jantar: como fazer risoto de camarão ao vinho branco?

Já experimentou fazer um risoto de camarão com vinho branco no final de sexta à noite? A ideia é perfeita para relaxar e degustar o prato sozinho (a) ou com uma companhia! Por isso, separamos a receita completa para você aproveitar o jantar; confira

Ingredientes

1/2 xícara de arroz carnaroli ou arbóreo.

500 g de camarão médio.

1 xícara de vinho branco seco.

3 tomates grandes, maduros e picados, de preferência tomate italiano.

2 cebolas pequenas raladas.

100 g de champignon cortado em lâminas.

3 dentes de alho amassados.

1 caldo de camarão, de peixe ou de legumes.

100 g de creme de leite.

1 talo de salsão picadinho.

Sal, curry, parmesão, folha de louro, salsinha e azeite a gosto.

Passo a passo

Rale as cebolas, amasse os alhos, pique os tomates e o salsão. Refogue metade do alho, uma das cebolas, 1 folha de louro e o talo de salsão no azeite. Arescente os tomates, refogue até formar um molho e vá pingando água, só quando começar a grudar no fundo da panela. Tempere bem suavemente, pegue os camarões que estavam descansando, enxague e em seguida escorra-os. Jogue os camarões em uma frigideira antiaderente, pré-aquecida com azeite, alho picado e tempere salpicando sobre eles o sal, o curry e acrescente os champignons. Após os camarões estarem grelhados, despeje o molho de tomate já pronto, refogue mais um pouco e reserve. Coloque em um uma panela, cerca de 1 litro de água para ferver com o caldo de camarão. Logo depois, em outra panela, coloque o restante da cebola, 1 folha de louro e refogue com azeite. Então despeje o arroz sem lavá-lo e mexa, colocando o vinho branco em seguida, sem parar de mexer. Quando evaporar o álcool do vinho, adicione a água fervente com o caldo, pouco a pouco, concha a concha de caldo, sem para de mexer, adicionando sempre mais quando começar a secar. Estando o arroz completamente cozido, despeje-o na frigideira dos camarões, e vá misturando delicadamente. Agora é hora de experimentar o tempero e corrigir o sal, por isso, se necessário, deixe terminar de cozinhar ou secar mais um pouco. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, o parmesão e a salsinha picada. Espere uns 5 minutos para apurar o sabor. Sirva o risoto de camarão ainda quente!

Dicas

A partir do momento que arroz entrar na panela, é importante que você não pare de mexer.

O arroz do tipo arbóreo ou carnaroli cozinha em aproximadamente 17 minutos e rende bem mais que o arroz comum.

O risoto deve ser feito com fogo alto.

O champignon é opcional nessa receita. Para melhor sabor e qualidade do risoto, o parmesão deve ser comprado em peça e ralado na hora.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)