Como fazer ragú de linguiça? Confira o passo a passo da receita

Vai reunir os amigos para ver um jogo ou só conversar e matar a saudade, mas não sabe o que servir? Já ouviu falar do ragú de linguiça? Para a receita de hoje, separamos todos os ingredientes necessários do prato, que pode ser degustado com a bebida de sua preferência.

Ingredientes do ragú de linguiça

500 g de linguiça tipo toscana.

2 colheres (sopa) de azeite extra virgem.

1 cebola picada em cubos pequenos.

1 colher (sopa) de açúcar refinado.

1 envelope de tempero de carne.

1 lata de tomates pelados picados.

1 xícara (chá) de vinho tinto seco.

2 colheres (sopa) de sementes de erva doce.

1 colher (sopa) de manteiga sem sal.

1 pitada de sal.

1 pitada de pimenta-do-reino.

Passo a passo do ragú de linguiça

Retire a película que envolve a linguiça e desmanche-a com as mãos até que fique bem esfarelada. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o açúcar e deixe derreter. Quando o açúcar estiver derretido junte a linguiça e deixe fritar bem, até que ela fique dourada. Acrescente o tempero de carne e mexa bem. Adicione os tomates, o vinho tinto e as sementes de erva doce. Deixe cozinhar por cerca de 40 minutos em fogo médio, mexendo de vez em quando (deve ficar úmido mas sem excesso de líquido). Acerte o sal e a pimenta. Sirva sobre as fatias de pão torrado.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)