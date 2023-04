Veja como preparar suflê de frango com legumes para jantar

O suflê de frango com legumes é um prato leve e nutritivo para quem busca saborear uma receita deliciosa e dentro da dieta. Outra vantagem é sua versatilidade, já que pode ser feito com diversos ingredientes e combina com qualquer ocasião. Veja como preparar e dicas para degustar a receita:

Ingredientes

1 peito de frango cortado em cubos.

800ml de leite.

4 colheres (sopa) de farinha de trigo.

3 colheres (sopa) de azeite.

4 ovos.

80g de queijo parmesão ralado.

½ cebola cortada em cubos.

2 dentes de alho.

2 colheres de azeite extravirgem.

1 cenoura média.

1 batata baroa média.

1 chuchu.

1 abobrinha.

Sal e pimenta a gosto.

Salsa e cebolinha a gosto (opcional).

Passo a passo

Corte os legumes em cubos e cozinhe em uma panela a vapor. Reserve. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e doure as cebolas e o alho. Acrescente o frango cortado em cubos e sal a gosto. Cozinhe por 20 minutos, em fogo médio. Ao abrir a panela, escorra o restante da água e desfie o frango. Em outra panela, acrescente o azeite, a farinha de trigo, o leite e uma pitada de sal. Mexa tudo, em fogo médio, até engrossar. Reserve até a mistura esfriar. Separe as claras da gema e, em um bowl grande, bata levemente as gemas com um garfo. Guarde as claras. Na mistura com a gema, acrescente o queijo ralado, os legumes cozidos, o frango desfiado, a salsa e a cebolinha. Misture bem. Depois desse passo, adicione a massa. Misture bem todos os ingredientes e reserve. Na batedeira, bata as claras em neve e misture no recipiente reservado com a massa, legumes e frango desfiado. Despeje tudo em uma travessa de vidro untada com manteiga. Asse em forno preaquecido a 180º C por cerca de 20 minutos ou até dourar.

Dicas

O preparo não tem segredos, mas para que a receita fique ainda mais saborosa é preciso atenção nos processos de cozinhar os legumes, fazer a massa e bater os ovos. Durante as etapas, você pode até usar a criatividade e experimentar novos temperos, por exemplo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)