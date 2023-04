Restaurante vende sanduíche mais caro do mundo a R$ 1 mil; entenda motivo

Um restaurante de Nova York, nos EUA, ficou conhecido mundialmente por oferecer no cardápio o sanduíche mais caro do mundo. O prato é chamado de “Quintessential Grilled Cheese Sandwich”. O lanche é vendido pelo Serendipity3 por US$ 214, o equivalente a cerca de R$ 1.057. A iguaria é reconhecida pelo Guinness Book pelo preço exorbitante.

Para provar o sanduíche é preciso fazer o pedido com 48 horas de antecedência devido à complexidade da preparação. A empresa alega que o valor do sanduíche é justificado pelos ingredientes exclusivos. Entre eles o pão francês, feito com champanhe Dom Perignon e flocos de ouro comestível de 23 quilates, totalizando cerca de 4,6 gramas.

Além disso, o recheio do sanduíche conta com fatias generosas do raro queijo Caciocavallo Podolico, encontrado no Sul da Itália. Segundo uma postagem feita pelo restaurante no Instagram, "existem apenas cerca de 25.000 dessas vacas especiais e elas só amamentam durante maio e junho, tornando este queijo um dos melhores e mais raros do mundo".

Em entrevista ao CNBC Make It, o diretor criativo do Serendipity3, Joe Calderone, explicou a logística para a produção do sanduíche mais caro do mundo. "Quando recebemos um pedido, entramos em contato com nossas fontes imediatamente e vemos se podemos ter esses ingredientes transportados", disse Calderone.

O Quintessential Grilled Cheese Sandwich é uma verdadeira extravagância gastronômica e atrai a curiosidade de pessoas do mundo todo que desejam experimentar essa iguaria exclusiva.