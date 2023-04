Como fazer omelete? Veja a receita completa e modo de preparo

O omelete sem dúvidas é uma das soluções quando estamos cansados e sem ideia do que preparar no jantar. Além disso, a receita pode ser feita com vários ingredientes; confira o passo a passo:

Ingredientes

3 ovos batidos.

Sal a gosto.

Pimenta-do-reino a gosto.

1 colher de sopa de margarina.

¼ xícara de chá de mussarela ralada.

¼ xícara de chá de presunto ou o ingrediente que preferir.

Orégano seco a gosto.

Modo de preparo

Derreta a margarina em uma frigideira e coloque os ovos batidos. Assim que começar a cozinhar as laterais puxe elas para o centro do omelete, assim o ovo ainda cru vai para as laterais. Junte a mussarela, presunto e outro ingrediente que quiser no meio do omelete, coloque o orégano e dobre ao meio.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)