Barista de Barcarena conquista clientes com receita de café com chocolate

Chocolate com café e amor de mamãe. A combinação é a história da vida do barista barcarenense Daniel Moraes, proprietário da cafeteria ‘Coisas de Café’, que está arrebatando clientes dentro e fora do município. O motivo é uma receita familiar de mais de meio século, modernizada com as técnicas que aprendeu em especializações baristas fora do estado. Neste período que antecede o domingo de Páscoa, as encomendas do nobre produto criado por Daniel dispararam. Muito trabalho, proporcionado à felicidade de ver seus ovos de chocolate artesanal e café satisfazerem tantos paraenses. Tudo do jeitinho que sua mãe fazia.

O empreendedor por trás do ‘Coisas de Café’ vem de uma família com longa tradição no chocolate artesanal. A primeira produção de Maria Eunice, mãe de Daniel, foi feita para um vizinho em 1966, na pequena ilha de pescadores de Arapiranga, de onde são naturais. O vizinho amou, nunca havia provado coisa igual. Logo o chocolate de dona Eunice virou uma paixão do povo ribeirinho da ilha, refeição principal no café da manhã da família.

Daniel guardou as memórias afetivas e se dedicou a não deixá-las apagar. Oitavo filho do casal, se apaixonou por todo esse trabalho artesanal de chocolate e trouxe, através das especializações, o café para essa receita. Se tornou Barista Coffee Master e trouxe o café para somar com o chocolate da mãe. Foi como se o destino já estivesse traçado.

“Me formeu aos 27 anos de idade e voltei para o Brasil. Fiquei no Sul para uma jornada de estágio em cafeterias renomadas e em Gramado-RS aproveitei para acompanhar tudo de perto acerca de chocolates. Depois voltei pra casa e no meio da plantação de cacau pratiquei junto com minha mãe tudo que tinha visto de chocolate lá fora. Mesmo com tudo que aprendi e vi, nada se comparou ao que minha mãe já fazia e que harmonizava perfeitamente com minhas receitas de café”, diz Daniel, que criou ovos especiais de café e chocolate artesanal para a Páscoa 2023.

Decisão

Após idas e vindas e o sucesso dos produtos artesanais, um dilema surgiu na vida do empreendedor. Era preciso decidir se continuava a produzir um chocolate que mantinha a cultura e tradição da família ou produzir em larga escala, comprometendo a receita original.

“Decidi por levar as memórias afetivas com potencial de escala, mantendo a qualidade original” diz o herdeiro da pioneira produção artesanal de chocolates, que acredita ter alcançado o tão sonhado equilíbrio: produto artesanal com memória afetiva em suas receitas exclusivas para seu povo.

Ovos de chocolate artesanal também fazem a alegria do barista e clientes (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

Parceria e objetivo social

A cafeteria dos amigos e sócios Daniel e Lucas acabou perdendo força diante da pandemia, devido a falta do chocolate artesanal. Dona Eunice, hoje com 73 anos, passou toda responsabilidade da tradição famiiar para o filho. Foi a partir da pandemia que Daniel tomou coragem e fez sua primeira produção independente de chocolate, desde a colheita, fermentação, torra e as delícias com o chocolate, tudo aprovado por sua mãe.

“O negócio se tornou mesmo conhecido em Barcarena e região no período da Páscoa 2020, quando criei e produzi os ovos rústicos com a casca de brownie. Foi aí que percebi que os ovos poderiam agregar muito no negócio”, diz Daniel. Desde então, os amigos donos da ‘Coisas de Café’ recebem diversas propostas ambiciosas. Mas decidiram focar em uma delas. Não pelo dinheiro. Aceitaram o convite de um projeto social para ajudar muitas famílias.

“Aceitei o projeto porque veio de uma organização social e sem fins lucrativos e esse é o espírito e vida da minha mãe. Não quero que isso termine nela ou fique só comigo. Sinceramente, tentei empreender em diversos outros ramos com o que minha mãe fazia, mas não me sentia realizado. Eu queria voltar ao rumo certo, seguir minhas raízes”, diz o barista, filho de Maria Eunice, a chocolateira da Ilha de Arapiranga.