Receita de Jantar: veja como fazer estrogonofe de frango

Em dúvida do que preparar no final do dia? O estrogonofe de frango é um dos pratos simples e que salvam o jantar para quem gosta de algo rápido e prático! Por isso, separamos os ingredientes necessários e passo a passo do prato; confira:

Ingredientes

3 peitos de frango cortados em cubos.

1 dente de alho picado.

Sal a gosto.

Pimenta a gosto.

1 cebola picada.

2 colheres (sopa) de maionese.

1 colher de manteiga.

1/2 copo de ketchup.

1/3 copo de mostarda.

1 copo de cogumelos.

1 copo de creme de leite.

Batata palha a gosto.

Como preparar

Em uma panela, misture o frango, o alho, a maionese, o sal e a pimenta. Em uma frigideira grande, derreta a manteiga e doure a cebola. Junte o frango temperado até que esteja dourado. Adicione os cogumelos, o ketchup e a mostarda. Incorpore o creme de leite e retire do fogo antes de ferver. Sirva com arroz branco e batata palha.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)