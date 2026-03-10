Crumble de banana com doce de leite: aprenda a fazer a receita

Uma sobremesa simples, rápida e cheia de sabor. O crumble de banana com doce de leite combina a cremosidade da fruta caramelizada com a crocância da farofa assada, resultando em um doce caseiro irresistível.

Fácil de preparar e com poucos ingredientes, a receita é uma ótima opção para servir após as refeições. Confira o passo a passo.

Ingredientes do Crumble de banana com doce de leite

120 g de doce de leite

2 bananas maduras em rodelas

1 pitada de canela

Raspas de limão a gosto

100 g de farinha de trigo

20 g de açúcar

50 g de manteiga gelada em cubos

Canela

Modo de preparo do Crumble de banana com doce de leite

Corte as bananas em rodelas e coloque em uma panela com manteiga.

Adicione o doce de leite e raspas de meio limão siciliano.

Em uma tigela, coloque farinha de trigo, canela, açúcar e manteiga gelada. Misture e leve ao forno até dourar.

Adicione à mistura de banana e doce de leite.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)