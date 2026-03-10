Crumble de banana com doce de leite: aprenda a fazer a receita
Receita é uma opção de sobremesa e fica pronta em cerca de 20 minutos.
Uma sobremesa simples, rápida e cheia de sabor. O crumble de banana com doce de leite combina a cremosidade da fruta caramelizada com a crocância da farofa assada, resultando em um doce caseiro irresistível.
Fácil de preparar e com poucos ingredientes, a receita é uma ótima opção para servir após as refeições. Confira o passo a passo.
Ingredientes do Crumble de banana com doce de leite
- 120 g de doce de leite
- 2 bananas maduras em rodelas
- 1 pitada de canela
- Raspas de limão a gosto
- 100 g de farinha de trigo
- 20 g de açúcar
- 50 g de manteiga gelada em cubos
- Canela
VEJA MAIS
Modo de preparo do Crumble de banana com doce de leite
- Corte as bananas em rodelas e coloque em uma panela com manteiga.
- Adicione o doce de leite e raspas de meio limão siciliano.
- Em uma tigela, coloque farinha de trigo, canela, açúcar e manteiga gelada. Misture e leve ao forno até dourar.
- Adicione à mistura de banana e doce de leite.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA