Crumble de banana com doce de leite: aprenda a fazer a receita

Receita é uma opção de sobremesa e fica pronta em cerca de 20 minutos.

Gabrielle Borges
fonte

Crumble de banana com doce de leite (Foto: Freepik)

Uma sobremesa simples, rápida e cheia de sabor. O crumble de banana com doce de leite combina a cremosidade da fruta caramelizada com a crocância da farofa assada, resultando em um doce caseiro irresistível.

Fácil de preparar e com poucos ingredientes, a receita é uma ótima opção para servir após as refeições. Confira o passo a passo.

Ingredientes do Crumble de banana com doce de leite

  • 120 g de doce de leite
  • 2 bananas maduras em rodelas
  • 1 pitada de canela
  • Raspas de limão a gosto
  • 100 g de farinha de trigo
  • 20 g de açúcar
  • 50 g de manteiga gelada em cubos
  • Canela

Modo de preparo do Crumble de banana com doce de leite

  • Corte as bananas em rodelas e coloque em uma panela com manteiga.
  • Adicione o doce de leite e raspas de meio limão siciliano.
  • Em uma tigela, coloque farinha de trigo, canela, açúcar e manteiga gelada. Misture e leve ao forno até dourar.
  • Adicione à mistura de banana e doce de leite.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

.
