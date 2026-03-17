VÍDEO: açaí na pizza? Restaurante viraliza com molho inusitado

Uma pizzaria em São Paulo viralizou nas redes sociais ao apresentar uma receita inusitada: uma pizza com um molho escuro que, à primeira vista, lembra açaí. O vídeo chamou atenção pela aparência do preparo, que confundiu muitos internautas.

Apesar da semelhança visual, o ingrediente não tem relação com a fruta típica da região Norte. Trata-se de um molho de vinho artesanal, desenvolvido para harmonizar com filé mignon e criar uma combinação mais sofisticada.

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O registro foi publicado pela pizzaria Mais Passarela e rapidamente repercutiu entre os usuários. Nos comentários, a aparência do molho gerou surpresa e até estranhamento.

“Jurava que era açaí 😂”, comentou um usuário. “Eu fui logo ver se era pizza de charque com açaí 😂”, escreveu outra pessoa.