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VÍDEO: açaí na pizza? Restaurante viraliza com molho inusitado

Vídeo de pizzaria surpreende internautas ao mostrar molho escuro que lembra açaí

Hannah Franco

Uma pizzaria em São Paulo viralizou nas redes sociais ao apresentar uma receita inusitada: uma pizza com um molho escuro que, à primeira vista, lembra açaí. O vídeo chamou atenção pela aparência do preparo, que confundiu muitos internautas.

Apesar da semelhança visual, o ingrediente não tem relação com a fruta típica da região Norte. Trata-se de um molho de vinho artesanal, desenvolvido para harmonizar com filé mignon e criar uma combinação mais sofisticada.

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O registro foi publicado pela pizzaria Mais Passarela e rapidamente repercutiu entre os usuários. Nos comentários, a aparência do molho gerou surpresa e até estranhamento.

“Jurava que era açaí 😂”, comentou um usuário. “Eu fui logo ver se era pizza de charque com açaí 😂”, escreveu outra pessoa.

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