Megaoperação no RJ: corpos encontrados em área de mata são levados por moradores a praça

Ao menos 72 pessoas, que morreram durante confrontos entre as polícias Civil e Militar e o Comando Vermelho, foram carregadas da Serra da Misericórdia para a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, na madrugada dessa quarta-feira (29). Os óbitos não estão no último levantamento oficial, divulgado na terça-feira (28), pelo Governo do Rio de Janeiro

Lívia Ximenes
fonte

Moradores levam 44 corpos para reconhecimento em praça, no RJ (Reprodução)

No Rio de Janeiro, moradores do Complexo da Penha levaram cerca de 72 corpos para a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, na madrugada dessa quarta-feira (29). Eles estavam na área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, segundo apurações do g1. As mortes aconteceram durante a megaoperação e confrontos entre as polícias Civil e Militar e o Comando Vermelho.

image Os mortos foram carregados na madrugada dessa quarta-feira (29) (Reprodução)

Os corpos, todos de homens, não estão na contagem divulgada anteriormente pelo governo do RJ, segundo o secretário da PM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira. Na terça-feira (28), as autoridades afirmaram que 60 criminosos morreram durante a megaoperação nos complexos da Penha e Alemão, além de quatro policiais. Essa foi a ação mais letal da história do Rio de Janeiro, com três civis baleados, 81 pessoas presas e 93 fuzis apreendidos. O número de óbitos chega a 136 e uma perícia será realizada para confirmar se todas são relacionadas à ação.

A área de mata da Vacaria é um dos locais onde se concentraram os embates entre criminosos e forças de segurança. De acordo com moradores, ainda há muitos corpos no alto do morro. “Em 36 anos de favela, passando por várias operações e chacinas, eu nunca vi nada parecido com o que estou vendo hoje. É algo novo. Brutal e violento num nível desconhecido”, disse o ativista Raull Santiago, que ajudou a retirar os mortos.

image Uma kombi com seis corpos chegou e saiu em alta velocidade do Hospital Getúlio Vargas (Reprodução)

Informações do g1 apontam que os corpos foram levados por moradores para ajudar familiares no reconhecimento. Entretanto, a Polícia Civil informou que o reconhecimento oficial ocorrerá a partir das 8h, no prédio do Detran, ao lado do Instituto Médico-Legal (IML). Durante esse tempo, o acesso ao órgão será restrito à Polícia Civil e Ministério Público e outras necropsias, desvinculadas à operação, serão realizadas no IML de Niterói.

image Não há informações sobre quem levou os corpos ao hospital (Reprodução)

Horas antes, moradores levaram seis corpos para o Hospital Getúlio Vargas em uma kombi. O carro chegou e saiu em alta velocidade.

