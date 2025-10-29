Megaoperação no RJ: corpos encontrados em área de mata são levados por moradores a praça

No Rio de Janeiro, moradores do Complexo da Penha levaram cerca de 72 corpos para a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, na madrugada dessa quarta-feira (29). Eles estavam na área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, segundo apurações do g1. As mortes aconteceram durante a megaoperação e confrontos entre as polícias Civil e Militar e o Comando Vermelho.

Os mortos foram carregados na madrugada dessa quarta-feira (29) (Reprodução)

Os corpos, todos de homens, não estão na contagem divulgada anteriormente pelo governo do RJ, segundo o secretário da PM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira. Na terça-feira (28), as autoridades afirmaram que 60 criminosos morreram durante a megaoperação nos complexos da Penha e Alemão, além de quatro policiais. Essa foi a ação mais letal da história do Rio de Janeiro, com três civis baleados, 81 pessoas presas e 93 fuzis apreendidos. O número de óbitos chega a 136 e uma perícia será realizada para confirmar se todas são relacionadas à ação.

A área de mata da Vacaria é um dos locais onde se concentraram os embates entre criminosos e forças de segurança. De acordo com moradores, ainda há muitos corpos no alto do morro. “Em 36 anos de favela, passando por várias operações e chacinas, eu nunca vi nada parecido com o que estou vendo hoje. É algo novo. Brutal e violento num nível desconhecido”, disse o ativista Raull Santiago, que ajudou a retirar os mortos.

Uma kombi com seis corpos chegou e saiu em alta velocidade do Hospital Getúlio Vargas (Reprodução)

Informações do g1 apontam que os corpos foram levados por moradores para ajudar familiares no reconhecimento. Entretanto, a Polícia Civil informou que o reconhecimento oficial ocorrerá a partir das 8h, no prédio do Detran, ao lado do Instituto Médico-Legal (IML). Durante esse tempo, o acesso ao órgão será restrito à Polícia Civil e Ministério Público e outras necropsias, desvinculadas à operação, serão realizadas no IML de Niterói.

Não há informações sobre quem levou os corpos ao hospital (Reprodução)

Horas antes, moradores levaram seis corpos para o Hospital Getúlio Vargas em uma kombi. O carro chegou e saiu em alta velocidade.