Castanhal ganha Dia Municipal do Rock e celebra conquista com três dias de música e cultura

O rock agora tem um lugar definitivo no calendário cultural de Castanhal. A partir deste ano, o dia 13 de julho passa a ser oficialmente celebrado como o Dia Municipal do Rock, graças à sanção da Lei Municipal nº 036/2026. O reconhecimento marca uma conquista histórica para artistas, produtores e admiradores do gênero, que há décadas ajudam a construir a cena musical na cidade modelo.

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A assinatura da lei aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e reuniu representantes do movimento rock, autoridades municipais e integrantes da comunidade cultural. Além de oficializar a data, o momento simbolizou o reconhecimento de uma manifestação artística que atravessa gerações e segue movimentando a produção cultural de Castanhal.

A assinatura da lei reuniu artistas, produtores culturais e autoridades municipais em um encontro que simbolizou a união entre o poder público e a cena rock castanhalense. Estiveram presentes Diego Aguiar, representante do movimento Rock na Cuia; o secretário municipal de Cultura, Luiz Miranda; o presidente da Câmara Municipal, Nivan Noronha; e o prefeito Hélio Leite.

Para Diego Aguiar, a criação da data representa muito mais que uma homenagem ao gênero musical. É o reconhecimento de uma trajetória construída por artistas e fãs ao longo dos anos.

"Esse é um momento maravilhoso. Fiquei muito feliz, porque o rock tem uma relevância muito grande na minha vida. O rock salvou a minha vida. Então, o mínimo que a gente pode fazer por esse movimento já é muito, e ter uma lei municipal que reconheça e atenda o movimento é incrível. Obrigado a todos que nos atenderam e tornaram isso possível", afirmou.

Autor da proposta, o presidente da Câmara Municipal, Nivan Noronha, destacou que a iniciativa surgiu a partir do diálogo com integrantes do movimento e da percepção de sua relevância para a cidade.

"Essa demanda chegou às minhas mãos durante o meu sétimo mandato e entendemos a necessidade de valorizar e fortalecer o rock em Castanhal. Eu não tinha dimensão do tamanho do respeito que vocês conquistaram junto à sociedade e, quando apresentamos esse projeto, recebemos uma verdadeira avalanche de manifestações positivas. A Câmara aprovou a proposta por unanimidade para dar essa contribuição ao movimento."

O secretário municipal de Cultura, Luiz Miranda, ressaltou que a nova legislação fortalece o compromisso do poder público com a diversidade cultural.

"Fico feliz em ver todos vocês aqui hoje. A partir da assinatura desta lei, o movimento terá ainda mais respaldo da Secretaria Municipal de Cultura. Contem conosco e espero que vocês possam crescer e se fortalecer ainda mais daqui para frente."

Durante o ato de sanção, o prefeito Hélio Leite convidou representantes dos diversos segmentos do rock castanhalense para participarem da assinatura simbólica da lei. Em seu discurso, destacou a trajetória do gênero no município e reafirmou o compromisso da gestão com o fortalecimento das manifestações culturais.

"O rock chegou a Castanhal, se fortaleceu nos anos 80 e vem formando gerações, permanecendo vivo ao longo do tempo. São vários segmentos que ajudam a construir e perpetuar essa cultura. Quero parabenizar o vereador Nivan Noronha e toda a Câmara Municipal pela aprovação desse projeto. Isso representa respeito e reconhecimento à força do rock em Castanhal. Estou grato por poder sancionar esta lei e, daqui para frente, vamos ampliar ainda mais o apoio ao movimento."

Três dias de celebração

A conquista será comemorada com uma programação especial que reúne bandas independentes e artistas da cena local em três dias de apresentações gratuitas. Os shows ocupam diferentes espaços da cidade e reforçam a diversidade do rock produzido em Castanhal, reunindo estilos que vão do clássico ao alternativo, do autoral aos tributos.

Sexta-feira (10/07) – 20h

Bar Novos Baianos

Havana, Alucinantes, Chico Aquino, Telesonic e Suzana Flag.

Sábado (11/07) – 18h

Praça do Estrela

Demência, Anacrônica, Havox, Velho Amarelo, Estado Civil, Vitrola 80 e Fusão a Frio.

Domingo (12/07) – 18h

Pub Verde ET (próximo ao Sesc)

A Vida Submarina, Black Rain, Banda 30+, Projeto O Rappa Mundi e Bandolla.