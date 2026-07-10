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Economia

Empresário comemora reabertura de pizzaria após incêndio: 'Perdemos tudo mas nos reconstruímos'

Celebrar a data com a pizzaria renovada representa uma nova etapa e reforça o propósito do negócio

Gabrielle Borges
fonte

Villa Pizza Pub (Arquivo pessoal)

No Dia Mundial da Pizza, celebrado nesta sexta-feira (10), uma história de superação mostra que, por trás de uma boa receita, também existe muita persistência. O empresário Maick Oliveira, proprietário da Villa Pizza Pub, precisou transformar um dos momentos mais difíceis da trajetória do negócio em um recomeço marcado por força e determinação.

Após um incêndio atingir a pizzaria e destruir grande parte de equipamentos e da estrutura do estabelecimento, o empresário viu em poucos minutos um sonho construído há cerca de um ano, ser tomado pelas chamas. Mesmo diante do prejuízo, a escolha foi seguir em frente: reconstruir o espaço e devolver aos clientes um ambiente ainda melhor. 

Pizzaria como um local de encontros

A Villa Pizza Pub nasceu com a proposta de ser mais do que uma pizzaria: um ponto de encontro para amigos e familiares. Por isso, o incêndio representou não apenas uma perda material, mas também um impacto emocional para o empresário.

“Representa muito mais do que um investimento ou um negócio. Sempre foi um desejo ter um local assim. Depois da pandemia, percebemos que um negócio ligado à alimentação, quando é bem cuidado, sempre vai estar em evidência. Queríamos criar um ambiente de encontro, de família, de alegria. Porque um estabelecimento como esse tem o poder de reunir pessoas e ser um ponto de encontro entre amigos,”, contou Maick.

Incêndio após abertura

Maick também contou que o incêndio começou em um estabelecimento vizinho e que a prioridade inicial foi recuperar a pizzaria e retomar as atividades. 

A reconstrução começou logo após o acidente. Foram 29 dias de trabalho intenso para que o estabelecimento pudesse voltar a funcionar. Durante esse período, Maick conta que o maior desafio foi manter a esperança e tomar decisões rápidas para garantir o futuro do empreendimento.

Ver aquele fogo consumindo o seu negócio, o seu sonho, em poucos minutos, traz uma dúvida muito grande. Depois que a ficha caiu, tivemos que decidir se iríamos desistir ou recomeçar de uma forma diferente”, relembrou.

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Após quase um mês, a pizzaria voltou a funcionar com uma nova estrutura, mais conforto para os clientes e melhorias nos equipamentos. O empresário afirma que decidiu enxergar o episódio não apenas como uma perda, mas como uma etapa superada na história do empreendimento.

“Hoje o nosso negócio reiniciou melhor do que era antes. Temos mais conforto, uma iluminação mais agradável, novos equipamentos e uma cozinha mais preparada. Pensamos em recomeçar da melhor maneira possível e encarar esse desafio como uma superação; recomeçar sem perder as esperanças." afirmou.

Novo sentido no Dia Mundial da Pizza

O novo espaço passou por melhorias estruturais, recebeu novos equipamentos, uma cozinha mais preparada e mudanças para oferecer mais conforto aos clientes. Para o empresário, o momento difícil também trouxe a oportunidade de evoluir.

É um ano ainda mais especial. Poder comemorar o Dia Internacional da Pizza voltando a funcionar e estar bem justamente nesta data é maravilhoso. Poder reunir a família, os amigos e celebrar essa nova fase com uma pizza saborosa é muito importante para nós”, disse.

Para Maick, a experiência de saborear uma pizza vai muito além da comida. O momento representa encontros, conversas e memórias construídas ao redor da mesa, o objetivo principal de quando abriu o local.

“Nunca é só a pizza. São as companhias, os amigos, a resenha, aquele momento especial. Ficamos muito felizes de poder celebrar esse dia da melhor maneira possível, no nosso estabelecimento revitalizado, renovado e de cara nova”, completou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)

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