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Evento em Belém oferece condições especiais para quem quer comprar carro ou moto

Mega Auto Feirão reúne revendedoras de veículos no estacionamento do Parque da Cidade até domingo

O Liberal

Concessionárias e revendas de carros e motos participam, até o próximo domingo (5 de julho), do Mega Auto Feirão, realizado no estacionamento do Parque da Cidade. Considerado um dos principais eventos do segmento automotivo para comercialização de veículos na cidade, o Feirão oferece financiamento facilitado e condições exclusivas. De acordo com o organizadores, o objetivo é aquecer o mercado durante o início das férias de verão para famílias que buscam um novo veículo.

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Centenas de produtos estão sendo ofertados para quem deseja trocar ou realizar a primeira compra de carro ou moto. Com o tema "Verão", a campanha deste ano começou na última quarta-feira (1º de julho) e durante cinco dias o público terá acesso a condições comerciais diferenciadas, a partir da parceria da organização com uma instituição financeira (Banco BV) e a Associação dos Revendedores de Veículos do Estado do Pará (Assovepa).

Conforme informações divulgadas pelos organizadores, equipes de vendas e correspondentes bancários estarão presentes para realizar simulações e análises de crédito de forma rápida e acessível. O ambiente permite comparar modelos, preços e condições de financiamento de diversas lojas em um único local, facilitando a decisão e garantindo segurança na negociação.

Vantagens anunciadas para compra de carros:

  • Financiamento em até 60 meses;
  • Entrada facilitada;
  • Primeira parcela somente em setembro;
  • Melhor avaliação do veículo usado na troca;
  • Atendimento especializado e análise de crédito durante o evento.

Condições para adquirir a motocicleta:

  • Financiamento em até 48 meses;
  • Zero de entrada em ofertas participantes;
  • Condições exclusivas para clientes negativados, conforme política de crédito das instituições financeiras e das lojas participantes (somente motos).

Serviço

Confira os detalhes do Mega Auto Feirão Parque da Cidade:

  • Data: 1º a 5 de julho (quarta a domingo)
  • Horário: 9h às 21h
  • Local: Estacionamento do Parque da Cidade
  • Realização: DUO e SHOW BIS
  • Apoio: Banco BV e ASSOVEPA
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