Evento em Belém oferece condições especiais para quem quer comprar carro ou moto
Mega Auto Feirão reúne revendedoras de veículos no estacionamento do Parque da Cidade até domingo
Concessionárias e revendas de carros e motos participam, até o próximo domingo (5 de julho), do Mega Auto Feirão, realizado no estacionamento do Parque da Cidade. Considerado um dos principais eventos do segmento automotivo para comercialização de veículos na cidade, o Feirão oferece financiamento facilitado e condições exclusivas. De acordo com o organizadores, o objetivo é aquecer o mercado durante o início das férias de verão para famílias que buscam um novo veículo.
Veja mais
Centenas de produtos estão sendo ofertados para quem deseja trocar ou realizar a primeira compra de carro ou moto. Com o tema "Verão", a campanha deste ano começou na última quarta-feira (1º de julho) e durante cinco dias o público terá acesso a condições comerciais diferenciadas, a partir da parceria da organização com uma instituição financeira (Banco BV) e a Associação dos Revendedores de Veículos do Estado do Pará (Assovepa).
Conforme informações divulgadas pelos organizadores, equipes de vendas e correspondentes bancários estarão presentes para realizar simulações e análises de crédito de forma rápida e acessível. O ambiente permite comparar modelos, preços e condições de financiamento de diversas lojas em um único local, facilitando a decisão e garantindo segurança na negociação.
Vantagens anunciadas para compra de carros:
- Financiamento em até 60 meses;
- Entrada facilitada;
- Primeira parcela somente em setembro;
- Melhor avaliação do veículo usado na troca;
- Atendimento especializado e análise de crédito durante o evento.
Condições para adquirir a motocicleta:
- Financiamento em até 48 meses;
- Zero de entrada em ofertas participantes;
- Condições exclusivas para clientes negativados, conforme política de crédito das instituições financeiras e das lojas participantes (somente motos).
Serviço
Confira os detalhes do Mega Auto Feirão Parque da Cidade:
- Data: 1º a 5 de julho (quarta a domingo)
- Horário: 9h às 21h
- Local: Estacionamento do Parque da Cidade
- Realização: DUO e SHOW BIS
- Apoio: Banco BV e ASSOVEPA
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA