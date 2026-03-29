Mega Auto Feirão em Ananindeua termina neste domingo (29); veja como participar

O Mega Auto Feirão de Ananindeua segue até este domingo (29), com funcionamento das 9h às 21h, no estacionamento da loja Havan, reunindo mais de 300 veículos seminovos e usados com condições facilitadas de financiamento.

O evento reúne 12 lojas — sendo 10 de automóveis e duas de motocicletas — de municípios da Região Metropolitana de Belém, como Belém, Ananindeua e Marituba. A iniciativa busca atrair consumidores também de cidades próximas, como Benevides e Santa Isabel.

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Entre os destaques estão as condições de crédito, que incluem carência de até 60 dias para o início do pagamento das parcelas, previsto para maio. Os preços dos veículos partem, em média, de R$ 70 mil.

Segundo a organização, a expectativa é superar a marca de 150 veículos vendidos ao longo dos quatro dias de evento. De acordo com o organizador Mauro Cleber, o perfil do público é majoritariamente de compradores com intenção de fechar negócio.

O Banco BV é parceiro do feirão e realiza análise de crédito no local. Os financiamentos podem chegar a até 60 meses para carros e 45 meses para motocicletas. No caso das motos, há opções com entrada zero. A instituição também oferece cupons que podem reduzir o valor das parcelas no momento da contratação.

De acordo com o gerente do banco, Fabrício Costa, a carência para o pagamento não está vinculada a despesas de início de ano, como impostos, mas faz parte de uma estratégia comercial para ampliar as vendas.

A organização informa que todos os lojistas participantes são homologados pela Associação dos Veículos Seminovos e Usados do Pará, o que busca garantir a procedência dos veículos e maior segurança nas negociações. A expectativa é de um público entre 200 e 300 pessoas por dia durante o fim de semana, período de maior movimento no local.