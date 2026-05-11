Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Durigan: expectativa é que PLP dos combustíveis seja aprovado esta semana na Câmara

Ele afirmou que conversou com a relatora da medida, deputada Marussa Boldrin (Republicanos-GO), e apontou que não é o momento de se aumentar o escopo da proposta

Estadão Conteúdo
fonte

Dario Durigan ()

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 11, que conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a importância de se aprovar o quanto antes o Projeto de Lei Complementar (PLP) dos Combustíveis. Segundo ele, a expectativa é votar o projeto ainda essa semana na Casa Baixa.

"A expectativa é de avançar essa semana nessa aprovação no Congresso. O meu pedido, a expectativa do governo é que a gente vote o quanto antes, então se for possível sim que vote essa semana na Câmara e no Senado, tanto melhor para o governo", disse Durigan a jornalistas na portaria do ministério.

Ele afirmou que conversou com a relatora da medida, deputada Marussa Boldrin (Republicanos-GO), e apontou que não é o momento de se aumentar o escopo da proposta. Ela já afirmou publicamente que pensava em adicionar temas rurais, por exemplo, ao texto.

"Não é o momento da gente ampliar o escopo, esse é um projeto de lei complementar urgente que deve ser votado rapidamente no Congresso, sem prejuízo de outras discussões que podem seguir em paralelo, então aqui a gente deveria, esse é o meu pedido, deveria se focar, dado o momento, dado o contexto que a gente vive, na resposta ao impacto da guerra no país", completou.

Reunião com presidente da Petrobras

Durigan se reuniu mais cedo na Fazenda com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Segundo ele, o encontro foi para que Chambriard passasse o cenário atualizado dos impactos da guerra na estatal.

Ele afirmou que está sendo difícil para a empresa e que há uma preocupação de que o conflito não acabe no curto ou médio prazo.

"Nós estamos vivendo um momento de muita incerteza, ouvi da Petrobras hoje também essa dificuldade, uma incerteza no mundo, tenho falado com os ministros, por exemplo, com o ministro saudita, e uma preocupação de que a guerra não se conclua, no médio prazo, não sendo curto, no médio prazo", declarou Durigan.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COMBUSTÍVEIS

PREÇO

PLP

Fazenda

Durigan
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

mudança

Novo modelo de crédito imobiliário deve levar a oferta maior e mais estável, diz diretor do BC

O novo modelo de crédito imobiliário lançado pelo governo em outubro passado prevê um aumento gradual do porcentual do saldo da poupança destinado ao setor

11.05.26 15h27

Projeto de Lei

Durigan: expectativa é que PLP dos combustíveis seja aprovado esta semana na Câmara

Ele afirmou que conversou com a relatora da medida, deputada Marussa Boldrin (Republicanos-GO), e apontou que não é o momento de se aumentar o escopo da proposta

11.05.26 14h59

ampliar recursos

Mudança no crédito imobiliário visa ampliar disponibilidade de recursos, diz diretor do BC

O novo modelo de crédito imobiliário lançado pelo governo em outubro prevê um aumento gradual do porcentual do saldo da poupança destinado ao setor

11.05.26 14h48

PROGRAMA FEDERAL

Novo Desenrola já tem perto de R$ 1 bilhão em dívidas renegociadas, diz ministro da Fazenda

Ele garantiu que o governo não vai deixar de fazer também um estímulo para os adimplentes

11.05.26 14h36

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONTRATAÇÕES NO COMÉRCIO

Escassez de mão de obra desafia comércio em Belém e expõe mudanças no perfil de trabalhadores

Setor enfrenta dificuldade para preencher vagas apesar de alta geração de empregos e aumento da demanda

06.05.26 8h30

ECONOMIA

Novo Desenrola Brasil: Governo libera novo pacote de renegociação de dívidas; confira o que se sabe

Com a reformulação do programa, a expectativa é ampliar o alcance da política de crédito e facilitar a regularização da situação financeira de milhões de brasileiros inadimplentes.

04.05.26 9h39

CIB

'CPF dos imóveis' amplia fiscalização e exige nova postura de proprietários, diz tributarista

Especialista avalia ainda que o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) pode abrir caminho para mudanças mais amplas na tributação imobiliária. Um dos exemplos citados é o mercado de locação

05.05.26 7h00

oportunidade

Novo Desenrola Brasil: veja quem pode renegociar dívidas e os descontos

Programa será destinado a pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, equivalente a R$ 8.105

04.05.26 12h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda