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Economia

Mega Auto Feirão em Ananindeua oferece 300 veículos seminovos e usados

Evento na BR-316 reúne 12 lojas com crédito facilitado e início do pagamento das parcelas apenas para o mês de maio

Gabriel da Mota

O Mega Auto Feirão Ananindeua começou nesta quinta (26) e vai até o domingo (29), das 9h às 21h, no estacionamento da loja Havan, localizado na rodovia BR-316. O evento reúne 10 lojas de carros e duas de motocicletas de Belém, Ananindeua e Marituba, disponibilizando mais de 300 veículos seminovos e usados com condições de financiamento que incluem carência de 60 dias, permitindo que o comprador inicie o pagamento das parcelas apenas em maio.

A programação busca atender consumidores da Região Metropolitana de Belém, com foco em municípios como Benevides, Santa Isabel e o próprio centro de Ananindeua. De acordo com a organização, a meta é superar a marca de 150 veículos comercializados durante os quatro dias de feira. O estoque disponível conta com automóveis com preço médio a partir de R$ 70 mil.

"A meta é vender mais de 150 carros. No feirão, o público não vem apenas para passear, mas com o intuito real de fechar negócio. O que define a compra é o perfil de crédito do cliente e as condições que estamos garantindo até domingo", afirmou Mauro Cleber, organizador do evento.

Condições de financiamento e carência de 60 dias

O Banco BV atua como parceiro financeiro do evento, oferecendo análise de crédito no local e prazos de financiamento que chegam a 60 meses para carros e 45 meses para motocicletas. Para quem busca motos, há opções com entrada zero e parcelas acessíveis. Um diferencial desta edição é o cupom do banco, que pode reduzir o valor da prestação no momento da contratação do crédito.

Segundo a gerência da instituição financeira, a extensão do prazo para o primeiro pagamento não está atrelada ao calendário de impostos de início de ano, mas sim a uma estratégia comercial. "É um apelo promocional. A gente dá essa carência maior", explicou Fabrício Costa, gerente de filial do Banco BV.

Procedência e segurança na negociação

Todos os lojistas participantes são homologados e apoiados pela Associação dos Veículos Seminovos e Usados do Pará (Assovepa). A parceria institucional visa garantir a procedência dos veículos expostos e oferecer um ambiente de negociação seguro para os visitantes.

"As lojas participantes são selecionadas e possuem procedência garantida, evitando que o consumidor adquira veículos em locais sem o devido histórico. Oferecemos um ambiente seguro para a concretização dos negócios”, ressaltou Fabrício Costa.

O fluxo de público esperado é de 200 a 300 pessoas por dia durante o final de semana, período considerado de maior movimento no estacionamento.

Mega Auto Feirão Ananindeua em números

Total de veículos: mais de 300 unidades em exposição

Lojas participantes: 12 estabelecimentos (10 de carros e duas de motos)

Preço médio: a partir de R$ 70 mil para automóveis

Prazos de pagamento: até 60 meses para carros e 45 meses para motos

Carência: 60 dias para a primeira parcela (pagamento em maio)

Expectativa de vendas: acima de 150 veículos

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