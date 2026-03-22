Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Mendonça manda leiloar carros de luxo de investigados por fraudes no INSS

Estadão Conteúdo

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a realização de um leilão de dez veículos apreendidos no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, outros seis modelos apreendidos nas diligências serão incorporados ao patrimônio da Polícia Federal.

Entre modelos populares e de luxo, o valor de mercado dos 16 veículos envolvidos na decisão varia de R$ 69,7 mil a R$ 2,44 milhões. Destes, dez pertenciam ao empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

A decisão do ministro é de 9 de março, e os leilões serão realizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O leilão dos bens foi feito a partir de pedido da Polícia Federal. Na decisão Mendonça ressalvou que a medida cautelar é prevista na legislação.

A defesa do Careca do INSS contestou a entrega de parte dos veículos à PF, mas disse que não se oporia ao leilão de alguns veículos, desde que assegurado, na venda, seu valor comercial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO SEM DESCONTO/INSS/FRAUDES/MENDONÇA/LEILÃO/CARROS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Mendonça manda leiloar carros de luxo de investigados por fraudes no INSS

22.03.26 21h13

após mal-estar

Ministra Sonia Guajajara é internada em UTI com suspeita de infecção

Guajajara segue interneda para acompanhamento da evolução clínica e realização exames complementares

22.03.26 15h14

sem intercorrências

Bolsonaro segue estável e sem febre e não tem previsão de alta hospitalar, aponta Boletim

O ex-presidente foi hospitalizado no último dia 13, com broncopneumonia bacteriana bilateral, decorrente de episódio de broncoaspiração

22.03.26 15h08

Em 1º discurso no Nordeste, Flávio faz novo aceno às mulheres e critica segurança pública do PT

21.03.26 22h12

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

INVESTIGAÇÃO

Celular de Vorcaro possuía vídeos íntimos com garotas de programa; senador estava presente

O banqueiro namora com a influenciadora Martha Graeff, que possui cerca de 700 mil seguidores no Instagram

17.03.26 15h07

BRASIL

Carlos Bolsonaro publica foto do pai em hospital e diz que situação 'é muito delicada'

Segundo Carlos, Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva devido à persistência de uma pneumonia bacteriana

17.03.26 11h07

LEGISLATIVO

Alepa aprova reajuste de 6% para servidores estaduais no Pará

Encaminhada pelo governador Helder Barbalho, a proposta tem como objetivo atualizar salários, proventos e pensões do funcionalismo

17.03.26 16h59

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro confirma pré-candidaturas de Éder Mauro ao Senado e Rogério Barra à Câmara Federal

O anúncio foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que também se coloca como pré-candidato à Presidência da República pela legenda

18.03.26 18h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda