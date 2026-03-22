Mendonça manda leiloar carros de luxo de investigados por fraudes no INSS

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a realização de um leilão de dez veículos apreendidos no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, outros seis modelos apreendidos nas diligências serão incorporados ao patrimônio da Polícia Federal.

Entre modelos populares e de luxo, o valor de mercado dos 16 veículos envolvidos na decisão varia de R$ 69,7 mil a R$ 2,44 milhões. Destes, dez pertenciam ao empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

A decisão do ministro é de 9 de março, e os leilões serão realizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O leilão dos bens foi feito a partir de pedido da Polícia Federal. Na decisão Mendonça ressalvou que a medida cautelar é prevista na legislação.

A defesa do Careca do INSS contestou a entrega de parte dos veículos à PF, mas disse que não se oporia ao leilão de alguns veículos, desde que assegurado, na venda, seu valor comercial.