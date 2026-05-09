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Política

Deputado bolsonarista manda ofício à CBF pedindo convocação de Neymar para Copa

Estadão Conteúdo

O deputado Hélio Lopes (PL-RJ) enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no qual pede a convocação do jogador do Santos Neymar para a Copa do Mundo 2026.

O ofício foi enviado como um documento oficial do gabinete do deputado na Câmara. A CBF é uma entidade privada e a convocação de jogadores cabe ao técnico da Seleção, função exercida pelo italiano Carlo Ancelotti.

De acordo com o ofício, a iniciativa representa uma "manifestação legítima de milhões de brasileiros" que teriam procurado o parlamentar nas últimas semanas.

O deputado diz que Neymar "não é apenas um jogador", mas um "símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores".

Em 2026 até agora, o deputado tem 47 presenças em sessões do plenário e das comissões e 20 ausências não justificadas. Neste último ano da legislatura, ele não proferiu nenhum discurso em plenário e não foi relator de nenhum projeto.

Eleito pelo Rio de Janeiro, transferiu o domicílio eleitoral para Roraima, atendendo a pedido da família Bolsonaro. O plano inicial era lançá-lo ao Senado pelo Estado do Norte, mas ele pode acabar sendo forçado a nem sequer sair candidato.

Hélio Lopes é um dos deputados mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele é autor de um projeto de lei que tinha por objetivo tentar reverter a inelegibilidade de Bolsonaro propondo alterações na Lei da Ficha Limpa.

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