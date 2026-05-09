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Política

Flávio Bolsonaro sugere revogação da Reforma Tributária sobre consumo

Estadão Conteúdo

O pré-candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (RJ), indicou hoje uma possível tentativa de revogação da Reforma Tributária sobre o consumo, aprovada via Emenda Constitucional. Ele declarou que não houve simplificação do sistema de cobrança de impostos.

"Criou-se uma série de novos impostos, com alíquotas altíssimas, criou-se o imposto do pecado, seja lá o que for isso. Então, obviamente, se nós não reformamos, não revogarmos essa reforma para uma reforma realmente simplificada e que não seja uma reforma neutra, como foi chamada na discussão para o Congresso Nacional", declarou.

Ele também comentou que ainda não há propostas estruturadas para seu plano de governo. "Os detalhes disso, é preciso ter estudo. A nossa equipe está fazendo esse levantamento, para oferecer esse projeto, se possível ainda durante a transição do governo", afirmou.

Flávio Bolsonaro participa de evento de pré-candidaturas do Partido Liberal (PL) em Santa Catarina (SC). Sobre segurança pública, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu a classificação de organizações criminosas no Brasil como grupos terroristas.

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