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Política

Superintendente da Secult é exonerado após denúncias de irregularidades em Belém

Prefeitura de Belém afirma que adotou medidas imediatas e abriu apuração sobre suposta tentativa de fraude em documentos ligados ao pagamento de jurados do Carnaval 2026

Jéssica Nascimento
fonte

Secretaria de Estado de Cultura (Secult). (Foto: Agência Pará)

A Prefeitura de Belém anunciou na tarde desta sexta (19/06) a exoneração do superintendente da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e a abertura de apuração interna após denúncias envolvendo a gestão da pasta. Segundo a administração municipal, as medidas foram tomadas diante de fatos considerados incompatíveis com os princípios da legalidade e da ética na administração pública

Paralelamente, seguem os trâmites para garantir o pagamento dos jurados do Carnaval de 2026, conforme a legislação vigente.

Apuração inclui denúncia sobre possível fraude em documentos

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Adriano Wilkson, o então superintendente da Secult, Aiuá Reis, teria admitido em gravação a intenção de fraudar documentos públicos relacionados ao pagamento de avaliadores do Carnaval

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Ainda segundo o jornalista, o material indicaria orientação e supervisão de ajustes em um edital da secretaria para viabilizar os pagamentos.

Na mesma publicação, também são citados o prefeito Igor Normando e a secretária Raphaela Segadilha, que são cobrados sobre eventual conhecimento ou anuência de práticas irregulares. 

O conteúdo das acusações, no entanto, ainda não foi oficialmente confirmado pela prefeitura no que diz respeito aos detalhes das gravações.

Prefeitura afirma que pagamentos serão feitos dentro da legalidade

Em nota, a gestão municipal reforçou que “não haverá tolerância com condutas incompatíveis com os princípios da legalidade, da ética e da responsabilidade na administração pública”. 

A prefeitura também garantiu que os jurados do Carnaval de 2026 terão seus pagamentos realizados conforme os trâmites administrativos e a legislação vigente, sem prejuízo aos trabalhadores envolvidos no evento.

O Grupo Liberal segue apurando mais informações do caso.

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