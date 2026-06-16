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Política

Com atuação discreta no Senado, Romário vira comentarista da Copa sem abrir mão do mandato

O ex-jogador viajou para os Estados Unidos, onde vai comentar jogos da Seleção

Estadão Conteúdo
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Romário ganha documentário. (Divulgação / Max)

"Eu fui informado que o senador Romário (PL-RJ) não está mais em Brasília", declarou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em sessão no último dia 10, durante votação do nome do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Pouco depois, o senador Cid Gomes (PSB-CE) também fez questão de lembrar que o colega não estava mais no plenário. "Senador Romário não está mais aqui, conforme Vossa Excelência sabe", disse, ao pedir o encerramento da votação, que acabou às 18h.

Cinco horas depois, Romário postou uma foto ao lado do surfista e influenciador Pedro Scooby e do jogador de vôlei Bruninho no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. "Partiu Copa. Será que tô bem acompanhado?", perguntou.

O ex-jogador viajou para os Estados Unidos, onde vai comentar jogos da Seleção na CazéTV, que transmite os jogos da Copa do Mundo. Ele também escreve uma coluna sobre a competição para o jornal O Globo.

Nos próximos dias, Romário terá como compromissos os dois jogos do Brasil no Mundial: contra o Haiti nesta sexta-feira, 19, e contra a Escócia na próxima quarta-feira, 24. A final do Mundial está prevista para acontecer no dia 19 de julho, dois dias depois do início do recesso parlamentar - o Senado marcou sessões semipresenciais durante a competição.

Desde que voltou de uma licença parlamentar de quatro meses, em abril, o senador não apresentou uma proposta legislativa, não participou de discussões ou de votações nominais nas duas comissões (Esporte e Assuntos Sociais) das quais é membro titular e tem mantido atuação discreta no plenário do Senado.

Em dois meses, Romário discursou no plenário duas vezes. A primeira foi no último dia 9, quando assumiu relatoria de um projeto de lei complementar sobre isenção de Imposto sobre Serviços (ISS) para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

Ele usou o tempo para se defender de cobranças nas redes sociais por seu posicionamento em relação à proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1.

No dia 3 de junho, o vereador pelo Rio de Janeiro Rick Azevedo, um dos fundadores do movimento Vida Além do Trabalho, havia feito uma série de postagens com fotos de Romário na praia.

"Tentei achar umas fotos do @RomarioOnze trabalhando, mas só encontro dele na praia. O povo está bancando a altinha dele em dia útil com salário de quase R$ 50 mil. Só lembrou que é senador quando foi pra assinar PEC que legaliza exploração. Tá na hora de rodar", escreveu, em referência ao fato de o senador ter assinado a PEC da oposição de horas trabalhadas.

Menos de uma semana depois, Romário se defendeu e disse estar havendo "um ruído na imprensa, nas redes sociais" em relação à sua posição em relação ao fim da escala 6x1.

"Quero aqui reafirmar, desta tribuna, que votarei a favor e que serei sempre favorável a qualquer medida que vise a garantir mais direitos aos nossos trabalhadores", disse na ocasião.

Romário voltou a discursar no plenário do Senado nesta terça-feira, 16, ao participar da discussão da criação da Universidade do Esporte.

Procurada, a assessoria do senador disse que a atividade é plenamente compatível com as atividades parlamentares (veja mais abaixo) e que o ex-jogador participará normalmente das sessões semipresenciais do plenário.

"O senador Romário segue no exercício do mandato durante todo o período da Copa. Da mesma forma, os gabinetes no Senado e no estado permanecem abertos e realizando atendimentos diariamente", indicou, em nota.

"Não há afastamento do mandato nem interrupção das atividades legislativas. O senador continuará acompanhando as pautas do Congresso Nacional, exercendo suas funções parlamentares em defesa da população do Estado do Rio de Janeiro."

A equipe do senador também destacou que ele já apresentou mais de 500 proposições legislativas, é autor de 32 leis em vigor e já presidiu comissões.

Pessoas do entorno do senador relatam que Romário está desmotivado. Dizem que ele manifesta descontentamento com um "fogo cruzado" da polarização entre apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e resolveu dedicar maior parte da sua atuação no Congresso à causa das pessoas com deficiência.

Romário retomou o mandato no Senado em 14 de abril e reassumiu a titularidade na Comissão de Esporte com o retorno ao Congresso. Em maio, ele também virou membro da Comissão de Assuntos Sociais.

Apesar de registrar apenas uma ausência em cada um dos colegiados, Romário discutiu nenhuma das propostas legislativas nas sessões dos colegiados dos quais é membro e não participou de nenhuma votação nominal.

No plenário, Romário costuma registrar presença, mas sem participar ativamente das sessões deliberativas. Ele também costuma votar nas propostas, com exceções: no dia 15 de abril ele marcou presença no Senado e não participou de nenhuma das votações, enquanto no dia 20 de maio o senador não registrou presença.

"O senador Romário é tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira e protagonista de uma das maiores conquistas da história do futebol brasileiro. Ele é naturalmente uma das personalidades mais demandadas durante as Copas do Mundo. Esta edição, em especial, está sendo realizada em parte nos Estados Unidos, país onde o Brasil conquistou o título mundial de 1994", disse em nota.

No Instagram, no dia 21 de maio, Romário publicou uma foto ao lado do jogador Duckens Nazon, convocado para a seleção do Haiti para a Copa do Mundo deste ano, em Paris, capital da França.

Paralelamente à atuação como senador, ele também comanda a RomárioTV, canal em que entrevista grandes estrelas do futebol brasileiro e mundial. Também preside o América Football Club, do Rio, e é colunista fixo do jornal Extra desde maio.

Romário tirou licença do Senado em dezembro do ano passado como parte de um acordo partidário no início do mandato. O suplente, Bruno Moretti, exerceu o cargo de senador até abril.

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Palavras-chave

SENADO/ROMÁRIO/MANDATO/AUSÊNCIA/COMENTARISTA/COPA DO MUNDO
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