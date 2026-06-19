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Política

Lula: Sabemos que tem muito problema no Brasil, 500 anos desmazelo não se consertam em 15 anos

O discurso do governo é uma forma de reconhecer que pontos fracos apontados pela população não são ignorados, mas acompanhados

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 19, que "500 anos de desmazelo não se consertam em 10 ou 15 anos" e que "ainda tem muito problema no Brasil". Essa é uma linha de discurso que o governo tem adotado em peças publicitárias nas últimas semanas.

"Sabemos que ainda tem muito problema no Brasil. Sabemos que 500 anos de desmazelo não se conserta em 10 ou 15 anos, mas queremos dizer que esse País nunca mais verá o povo pobre ser tratado como se fosse de terceira classe", disse o presidente.

O discurso do governo é uma forma de reconhecer que pontos fracos apontados pela população não são ignorados, mas acompanhados. Também é uma forma de a gestão federal se esquivar da culpa por problemas sentidos pela população no dia a dia.

Lula também elogiou o Sistema Único de Saúde (SUS) e disse que ele "estava preparado" para dar suporte à população durante a pandemia da Covid-19.

"O SUS, por muito tempo, foi atacado, desmoralizado. Só mostravam o SUS com gente no corredor e dormindo no chão. Como Deus é grande e escreve certo por linhas tortas, aconteceu uma desgraça neste País que foi a Covid-19. Quando a Covid chegou, quem estava preparado? O SUS, com seus funcionários, enfermeiros, médicos, motoristas, limpadoras", afirmou.

A fala de Lula foi durante anúncio de investimentos em oncologia no SUS em Belo Horizonte. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanha o presidente no evento.

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LULA/BH/SUS/DISCURSO
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