Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Tomate, cenoura e batata acumulam altas muito acima da inflação em Belém e pesam no bolso

Produtos básicos da alimentação registraram reajustes expressivos no primeiro semestre de 2026, impulsionados por fatores climáticos, custos logísticos e dependência de abastecimento de outras regiões

Jéssica Nascimento
fonte

Consumidor escolhe cenoura em supermercado de Belém. (Foto: Igor Mota)

O primeiro semestre de 2026 foi marcado por fortes aumentos nos preços da batata, do tomate e da cenoura em Belém, pressionando o orçamento das famílias e elevando o custo da alimentação. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) mostra que os três produtos acumularam reajustes muito superiores à inflação do período, estimada em cerca de 3,3%.

Somente entre abril e maio, o tomate teve alta de 18,17%, passando de R$ 10,40 para R$ 12,29 o quilo. A cenoura subiu 16,78%, de R$ 8,82 para R$ 10,30, enquanto a batata aumentou 5,99%, chegando a R$ 7,96 o quilo. No acumulado de janeiro a maio, o tomate liderou os reajustes, com alta de 69,28%, seguido pela cenoura, com 65,86%, e pela batata, com 27,56%.

Produtos disparam acima da inflação

Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, também confirmam a escalada dos preços na capital paraense. No acumulado do ano, a cenoura registrou aumento de 102,4%; o tomate, de 63,28%; e a batata-inglesa, de 31,46%, índices muito superiores à inflação geral.

Segundo o supervisor técnico do Dieese/PA, Everson Costa, a alta é resultado de diferentes fatores que afetam a cadeia de abastecimento.

"A alta dos preços resulta da combinação de eventos climáticos extremos, da dependência do abastecimento de outras regiões e dos elevados custos logísticos. Os levantamentos preliminares de junho indicam que essa pressão deverá continuar, com expectativa de novas altas no tomate, na cenoura e na batata, mantendo esses produtos entre os principais responsáveis pelo aumento do custo da alimentação básica das famílias em Belém", afirma.

Consumidores sentem impacto nas compras

Quem faz compras semanalmente percebeu a oscilação dos preços ao longo do semestre. A professora Érika Canavarro afirma que os valores passaram por sucessivas mudanças antes de se estabilizarem nas últimas semanas.

image Érika Canavarro. (Foto: Igor Mota)

"A gente teve durante este semestre uma montanha-russa desses valores. A gente começou o ano com um valor um pouco maior, depois diminuiu, voltou a aumentar e agora deu uma estabilizada", relata.

Ela afirma que a batata chegou a ultrapassar os R$ 10 por quilo no início do ano, mas atualmente é encontrada entre R$ 8,40 e R$ 8,50. Sobre o tomate, a professora diz que houve redução recente. "Hoje em dia a gente já paga um pouco menos pelo tomate do que pagou no início do ano”, declarou.

O aposentado Marcos Rendero também percebeu aumento nos preços, especialmente da cenoura.

image Marcos Rendero. (Foto: Igor Mota)

"A cenoura está R$ 10,90. Eu pagava R$ 5, R$ 6 no início do ano", conta. Sobre o tomate, ele destaca a instabilidade do produto. "O tomate varia. Às vezes está R$ 6 e depois vai para R$ 14. É um produto muito sazonal”, disse. 

Já a técnica de enfermagem Maria Costa afirma que a alta foi sentida em todos os itens.

"O tomate era em torno de R$ 6, R$ 7 e hoje eu pago mais do que o dobro. A batata era R$ 3, R$ 4 e agora está R$ 8, R$ 9. Dependendo do lugar, vai até R$ 10. A cenoura era R$ 4, R$ 5 no começo do ano e hoje está R$ 11, R$ 12", afirma.

image Maria Costa. (Foto: Igor Mota)

Pressão deve continuar

De acordo com o Dieese/PA, a combinação entre problemas climáticos nas regiões produtoras, elevados custos de transporte e a dependência do abastecimento vindo de outros estados continua pressionando os preços dos hortifrutigranjeiros comercializados em Belém. 

A expectativa é de que tomate, cenoura e batata permaneçam entre os principais responsáveis pelo aumento do custo da cesta de alimentos ao longo dos próximos meses.

Economista explica causas da alta e aponta vulnerabilidade de Belém

Para o economista paraense Nélio Bordalo, membro do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá (Corecon PA/AP), a forte elevação dos preços da batata, do tomate e da cenoura no primeiro semestre de 2026 foi provocada principalmente por fatores conjunturais, ou seja, acontecimentos temporários que reduziram a oferta desses produtos no mercado.

Segundo ele, entre as principais causas estão as condições climáticas desfavoráveis nas principais regiões produtoras do país, como excesso ou falta de chuvas e variações bruscas de temperatura, que prejudicaram o desenvolvimento das lavouras, reduziram a produtividade e, em alguns casos, comprometeram a qualidade dos alimentos.

"O clima teve papel determinante na redução da oferta desses produtos. Quando há quebra de safra nas principais regiões produtoras, os preços reagem rapidamente, sobretudo em alimentos perecíveis como tomate, cenoura e batata", explica.

Bordalo destaca ainda que a elevação dos custos de produção agrícola também contribuiu para o encarecimento dos alimentos. Fertilizantes, defensivos, sementes, energia e combustíveis ficaram mais caros, elevando o custo para produzir e distribuir as hortaliças. 

O economista ressalta que, no caso de Belém, existe um fator estrutural que amplia os impactos das oscilações de preços: a forte dependência do abastecimento de hortaliças produzidas em estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país.

"Qualquer problema nas áreas produtoras ou aumento dos custos de transporte, especialmente do frete rodoviário, repercute diretamente no preço pago pelo consumidor paraense. Quanto maior a distância entre a produção e o mercado consumidor, maior é a sensibilidade dos preços às oscilações logísticas", observa.

Na avaliação de Bordalo, embora essa dependência seja uma característica permanente do abastecimento da capital paraense, a disparada registrada em 2026 decorreu principalmente da combinação entre problemas climáticos, redução da oferta agrícola e aumento dos custos de produção e transporte.

Preços de tomate, cenoura e batata em Belém (Dados do Dieese/PA)

Tomate

  • Preço em abril/2026: R$ 10,40/kg
  • Preço em maio/2026: R$ 12,29/kg
  • Variação em maio: +18,17%
  • Acumulado de janeiro a maio/2026: +69,28% (maior alta entre os três produtos)

Cenoura

  • Preço em abril/2026: R$ 8,82/kg
  • Preço em maio/2026: R$ 10,30/kg
  • Variação em maio: +16,78%
  • Acumulado de janeiro a maio/2026: +65,86%

 Batata

  • Preço em abril/2026: R$ 7,51/kg
  • Preço em maio/2026: R$ 7,96/kg
  • Variação em maio: +5,99%
  • Acumulado de janeiro a maio/2026: +27,56%

Inflação no período (jan.–maio/2026): cerca de 3,30%, bem abaixo dos reajustes registrados pelos três produtos.










 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

inflação em belém

batata

tomate

cenoura
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

FUTURO DA ENERGIA

Mesmo com avanço das energias renováveis, petróleo seguirá como principal fonte de energia no futuro

Razão pela qual as discussões do Amazon Energy trataram da necessidade de acelerar a exploração de novas reservas para servir de impulsionamento a novas fontes de energias renováveis no nosso estado

05.07.26 7h30

MERCADO INTERNACIONAL

Concentração e baixa industrialização desafiam exportação de pescado no Pará

Setor local vê pouco impacto imediato em eventual reabertura do mercado da União Europeia

05.07.26 7h00

RODOVIAS CONCEDIDAS

Desconto no pedágio deixa de ser usado por 76% dos motoristas no Pará; saiba como aderir

Benefício para usuário frequente exige o uso de TAG eletrônica e pode reduzir o valor da tarifa em até 50%

05.07.26 6h30

MUDANÇA

Ministro da Previdência descarta nova reforma e rejeita medidas que penalizem trabalhadores

Titular da pasta defende soluções estruturais para garantir a sustentabilidade do sistema e afirma que ajustes não devem recair sobre os segurados

04.07.26 17h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Inteligência Artificial

Belém terá primeiro data center de Inteligência Artificial da Amazônia em 2027; saiba mais

Empreendimento terá energia 100% renovável e poderá ampliar sua capacidade de 7,5 MW para até 100 MW

30.06.26 10h51

Economia

Pará tem cerca de 40 mil trabalhadores de aplicativo e setor está em crescimento 

Sindicato da categoria destaca que a jornada de trabalho diário chega até 15 horas e gera exaustão 

28.06.26 6h30

DINHEIRO NOS ÔNIBUS

Fim do dinheiro nos ônibus? Passageiros de Belém divergem sobre modelo adotado no Rio de Janeiro

Enquanto parte dos usuários vê vantagens na digitalização dos pagamentos, outros defendem a manutenção do dinheiro em espécie e apontam desafios de infraestrutura e inclusão financeira na capital paraense

02.07.26 9h00

Seguro-defeso

Governo libera R$ 874,5 milhões de valores atrasados do seguro-defeso

Pará tem o segundo maior nº de pescadores no país, e o primeiro lote do passivo será pago em 7 de julho

24.06.26 18h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda