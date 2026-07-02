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Economia

Microsoft investe US$ 2,5 bi em unidade comandada por brasileiro para acelerar adoção de IA

A empresa anunciou que o presidente da MFC será o brasileiro Rodrigo Kede Lima

Estadão Conteúdo
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Microsoft. (Lucy Nicholson / Reuters)

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 2, uma iniciativa para potencializar a adoção de inteligência artificial por seus clientes.

A companhia criou uma nova unidade operacional, a Microsoft Frontier Company, na qual pretende investir US$ 2,5 bilhões e alocar 6 mil especialistas em indústria e engenharia. Esses profissionais trabalharão junto aos clientes para cocriar, inovar em conjunto, implementar e melhorar continuamente sistemas de IA em escala com base em resultados de negócios mensuráveis, informou a empresa em comunicado.

A empresa anunciou que o presidente da MFC será o brasileiro Rodrigo Kede Lima. "Rodrigo traz 30 anos de experiência no setor e, nos últimos seis anos na Microsoft, liderou transformações em escala empresarial como líder de vendas nas Américas e na Ásia", informou a companhia.

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A Microsoft disse que resultados iniciais demonstram um impacto significativo da iniciativa. "Nossos engenheiros e especialistas do setor trabalharam com a Bolsa de Valores de Londres ( LSEG - London Stock Exchange Group) para incorporar IA ao LSEG Workspace, ajudando profissionais de finanças a fazer perguntas complexas e obter respostas rápidas em conteúdos financeiros estruturados e não estruturados", informou a companhia.

Apesar da intenção de aprofundar a relação com seus clientes, a Microsoft disse que sua abordagem levará em conta um princípio inegociável em que os dados, a propriedade intelectual e a vantagem competitiva do cliente não serão usados para treinar modelos de forma que aquilo que os diferencia em seu setor se torne uma commodity.

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