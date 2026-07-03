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Economia

Feira reúne mais de 100 fabricantes de moda praia, calçados e acessórios em Belém

Expo Verão 2026 chega a 21ª edição oferecendo aos consumidores opções que integram moda, cultura, gastronomia e empreendedorismo

O Liberal

Começou nesta sexta-feira (3/12), em Belém, a 21ª edição da Expo Verão 2026, maior feira de moda, negócios e tendências da temporada. Realizado no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, o evento segue aberto até o dia 12 de julho, domingo, reunindo mais de 100 fabricantes de todo o Brasil. A expectativa dos organizadores é atrair cerca de 50 mil visitantes durante os dez dias de programação.

Veja mais

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Com mais de 150 expositores de diversas regiões do Brasil e programação cultural intensa, feira movimenta a economia criativa entre os dias 1º a 6 de julho, no Hangar Centro de Convenções

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Evento reúne as últimas tendências da moda verão com roupas, calçados, acessórios e artesanato a preços acessíveis 

A Expo Verão oferece ampla variedade de produtos, incluindo moda praia, calçados, acessórios, artesanato e gastronomia, com marcas e fabricantes em um único local. Os visitantes podem encontrar produtos exclusivos, lançamentos e preços diferenciados diretamente com os fabricantes.

Além das compras, a feira se consolidou como espaço de convivência e lazer. Ela oferece experiências que integram moda, cultura, gastronomia e empreendedorismo.

André Pavan, criador da feira,  espera que o evento mantenha o sucesso das edições anteriores. "A Expo Verão chega à sua 21ª edição consolidada como um dos eventos mais aguardados pelo público. Estamos trazendo mais de 100 fabricantes de todo o Brasil, com uma grande variedade de produtos, tendências e oportunidades de compra", afirmou.

O objetivo, segundo ele, é "movimentar a economia, gerar negócios e proporcionar uma experiência completa para toda a família".

Serviço

  • Evento: Expo Verão 2026 – 21ª Edição
  • Data: 03 a 12 de julho de 2026
  • Local: Hangar Centro de Convenções da Amazônia
  • Horários:
    • Segunda a sexta-feira: 14h às 21h
    • Sábados e domingos: 10h às 21h
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