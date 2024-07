Em Belém, começa a 18ª Edição da Expo Verão no Hangar, nesta quarta-feira (3)

Tudo pronto para a abertura oficial da 18ª Edição da Expo Verão, nesta quarta-feira (3), no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. O evento seguirá até o dia 11 de julho, e o público pode visitar a feira durante a semana, das 16h às 22h, e, aos sábados e domingos, das 10h às 22h.

De acordo com os organizadores, trata-se de um dos maiores eventos do segmento de moda verão do Norte do país, com lançamentos e as últimas tendências do setor. A expectativa é de que a feira registre grande público, por já ser conhecida na capital paraense.

Expositores e fabricantes

A organização informou que esta edição tem expositores de diversos estados, e fabricantes de moda para o verão, incluindo marcas de roupas, calçados, acessórios e artesanato, todos com preços acessíveis.

"A Expo Verão é uma oportunidade única para os amantes da moda conhecerem as últimas tendências do verão de 2023 e adquirirem peças exclusivas a preços acessíveis”, destacam os organizadores da edição.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas no site oficial da Expo Verão: www.expoveraobelém.com.br.