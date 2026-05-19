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Economia

Mega Auto Feirão de veículos ocorrerá pela 1ª vez no Parque da Cidade; saiba quando

Estreia do evento no espaço reunirá 20 lojas de seminovos com aprovação de financiamento na hora e prazos estendidos de pagamento

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Cristino Martins / O Liberal)

O público de Belém poderá adquirir carros e motos com aprovação imediata de crédito de 21 a 24 de maio, no Parque da Cidade, espaço que receberá o Mega Auto Feirão de forma inédita. O evento será montado na área de estacionamento localizada atrás do Hangar Centro de Convenções, no cruzamento da avenida Júlio César com a rua Brigadeiro Protásio. A programação reunirá 16 lojas de carros e quatro de motos, das 9h às 21h. De acordo com dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), as vendas de seminovos e usados acumulam crescimento superior a 13% em todo o país.

Veja os prazos e as vantagens para a compra

O público interessado na aquisição de automóveis conta com entrada facilitada e o pagamento da primeira parcela agendado para setembro. O financiamento é realizado na hora pelo C6 Bank, permitindo a aprovação imediata e a retirada do veículo no próprio local. Para o segmento de motocicletas, os critérios incluem zero de entrada e vencimento da primeira parcela para o mês de agosto, também com liberação instantânea do crédito para o cliente sair pilotando.

Evento projeta atrair milhares de visitantes

A coordenação do feirão, que disponibiliza estacionamento gratuito para os clientes, projeta receber milhares de visitantes ao longo dos quatro dias de programação na capital paraense. "Muita gente está esperando uma oportunidade real para comprar ou trocar de veículo, e o Mega Auto Feirão foi preparado exatamente para isso: reunir grandes lojas, crédito facilitado, aprovação rápida e condições especiais em um único lugar", aponta o organizador do evento, Mauro Cleber. Além da programação em Belém, o circuito promocional possui datas confirmadas para Rio Branco e Belém, em junho; São Luís, em julho; e retorna a Belém e Boa Vista no mês de agosto.

Serviço - Mega Auto Feirão no Parque da Cidade

  • Período do evento: 21 a 24 de maio, das 9h às 21h
  • Total de lojas participantes: 20 (16 de carros e 4 de motos)
  • Carros: primeira parcela em setembro, entrada facilitada e financiamento pelo C6 Bank
  • Motos: primeira parcela em agosto e zero de entrada
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