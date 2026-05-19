Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Lula lança Move Aplicativos e diz sonhar em oferecer motos por um preço mais acessível

O Move Aplicativos estabelece uma linha de crédito para motoristas de aplicativos e taxistas para financiamento e manutenção de veículos, além da criação de capital de giro.

Estadão Conteúdo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta terça-feira, 19, que tem o sonho pessoal de poder ofertar motos de qualidade com preços mais acessíveis. A declaração ocorreu durante o lançamento do programa Move Aplicativos, que cria linha de crédito para financiamento de veículos, manutenção e capital de giro.

"Eu ainda espero realizar o meu sonho de financiar motos de qualidade mais baratas para os motoqueiros deste país. É uma tarefa que vocês podem cobrar", declarou Lula.

O presidente voltou a dizer que o papel do Estado é criar oportunidades para todos os brasileiros.

Lula também disse que o Move Aplicativos é o primeiro de uma série de iniciativas para o setor. O presidente declarou que, para isso, é necessário que os trabalhadores se organizem.

Em tom de brincadeira, Lula também disse que não é para os trabalhadores de aplicativos reclamarem com as ex-ministras Marina Silva e Simone Tebet. "O que vocês podem fazer é dar votos para as duas, um dia". Simone é pré-candidata ao Senado e Marina concorre junto ao ex-ministro do Empreendedorismo Márcio França pela segunda vaga na Casa Alta.

Nesta terça, Lula lançou o programa Move Aplicativos, que estabelece uma linha de crédito para motoristas de aplicativos e taxistas para financiamento e manutenção de veículos, além da criação de capital de giro.

Segundo apurou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), serão oferecidas taxas de juros inferiores à Selic, carência de até seis meses e prazos de financiamento de até 72 meses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MOVE APLICATIVOS/PROGRAMA/LANÇAMENTO/LULA
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ENTENDA

Lula lança Move Aplicativos e diz sonhar em oferecer motos por um preço mais acessível

O Move Aplicativos estabelece uma linha de crédito para motoristas de aplicativos e taxistas para financiamento e manutenção de veículos, além da criação de capital de giro.

19.05.26 16h47

MERCADO AUTOMOTIVO

Mega Auto Feirão de veículos ocorrerá pela 1ª vez no Parque da Cidade; saiba quando

Estreia do evento no espaço reunirá 20 lojas de seminovos com aprovação de financiamento na hora e prazos estendidos de pagamento

19.05.26 16h22

MÃO DE OBRA

Margem Equatorial: parceria com a Petrobras quer garantir a qualificação profissional de paraenses

Acordo estratégico busca preparar a mão de obra local antes do início das operações de exploração de petróleo na costa do Pará

19.05.26 16h17

expectativa

Motta sobre votar regulamentação da PEC 6x1 antes das eleições: ideia é que sim

As declarações ocorreram na tarde desta terça-feira, 19, à imprensa, ao chegar à reunião com líderes partidários na Câmara.

19.05.26 15h41

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

PAGAMENTOS

Pix e Receita Federal: saiba quando transferências podem chamar atenção do Fisco

Especialista explica novas regras da Receita, limites de movimentação via Pix e quando o contribuinte precisa declarar valores recebidos

14.05.26 6h00

Alta no preço do açaí

Açaí atinge preço recorde em Belém e supera R$ 80 por litro

Alta do açaí em Belém supera 50% no ano e vendedores relatam queda nas vendas

15.05.26 11h30

SUSPENSÃO DE VOOS

Redução de voos pressiona setor de turismo em Belém e muda comportamento de viajantes

Menor oferta de assentos, alta nos custos operacionais e cenário internacional afetam preços e planejamento de viagens no Pará

12.05.26 7h30

ECONOMIA

IR 2026: como declarar previdência privada com as novas regras? Veja o passo a passo

Para evitar erros e multas, é recomendado revisar os extratos dos planos e, se necessário, contar com a orientação de um especialista

12.05.26 11h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda