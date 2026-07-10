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Por que o Dia Mundial da Pizza é celebrado em 10 de julho? Conheça a origem da data

Além de movimentar pizzarias e restaurantes, a data também celebra a história de um alimento que atravessou fronteiras,

Gabrielle Borges
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Saiba a origem do dia mundial da pizza (Foto: stockking / Freepik)

Celebrado em 10 de julho, o Dia Mundial da Pizza homenageia um dos pratos mais famosos e consumidos do planeta. Presente em diferentes culturas, a iguaria conquistou o paladar de milhões de pessoas e ganhou inúmeras versões ao redor do mundo, sem perder a essência da receita criada na Itália.

Além de movimentar pizzarias e restaurantes, a data também celebra a história de um alimento que atravessou fronteiras, tornou-se símbolo da culinária italiana e encontrou no Brasil um dos seus maiores mercados consumidores.

Como surgiu o Dia Mundial da Pizza?

A origem da celebração está diretamente ligada à Itália e remonta ao ano de 1889. Durante uma visita oficial à cidade de Nápoles, o rei Umberto I e a rainha Margherita de Savoia experimentaram uma pizza preparada especialmente para a ocasião pelo pizzaiolo Raffaele Esposito.

A receita foi criada em homenagem à rainha e recebeu o nome de Margherita. O prato levava ingredientes que representam as cores da bandeira italiana: o vermelho do tomate, o branco da muçarela e o verde do manjericão. A combinação agradou tanto à monarca que acabou entrando para a história da gastronomia italiana e se transformou em uma das pizzas mais tradicionais do mundo.

Com o passar dos anos, o episódio passou a simbolizar a popularização da pizza e inspirou a escolha do dia 10 de julho como uma data dedicada à celebração da iguaria.

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Como a pizza chegou ao Brasil?

A pizza desembarcou no Brasil junto com os imigrantes italianos entre o fim do século XIX e o início do século XX. Os primeiros estabelecimentos especializados surgiram principalmente no bairro do Brás, em São Paulo, região que concentrava grande parte da comunidade italiana instalada no país.

Inicialmente consumida apenas pelas famílias de imigrantes, a receita rapidamente conquistou outros públicos e passou a fazer parte da rotina dos brasileiros. Ao longo das décadas, ganhou novos sabores, ingredientes e adaptações que refletiram a diversidade cultural do país.

Hoje, além das tradicionais pizzas de muçarela, calabresa e portuguesa, o cardápio brasileiro inclui opções doces e combinações criativas que dificilmente são encontradas na Itália.

São Paulo é referência mundial em pizza

Mais de um século após a chegada da receita ao Brasil, São Paulo se consolidou como uma das principais capitais da pizza no mundo. A cidade reúne milhares de pizzarias e é reconhecida pela variedade de sabores e estilos, desde receitas tradicionais italianas até versões contemporâneas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

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