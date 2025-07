Dia da Pizza: Veja o sabor da pizza de cada signo e descubra o seu

Nesta quinta-feira (10), o Sol está no signo de Câncer, e é comemorado o Dia da Pizza. Com a ajuda da astrologia, saiba como experimentar um sabor que vá de acordo com seu signo e sua personalidade nessa data especial.

O Sol tem como representação no mapa astral a origem, a identidade e o vigor de um ser humano. Ele aponta o signo solar, que revela a maneira como a pessoa mostrar a sua personalidade, sua determinação e sua missão de vida. A astróloga Daniela Tomasi listou sabores de acordo com o signo solar para os amantes dos astros. Confira!

Sabor da pizza de cada signo

Áries: Calabresa ardente

Com sabor marcante, apimentado e ingredientes ousados com personalidade forte, essa é a pizza perfeita para os arianos. Aqui, não tem água que apague o fogo!

Touro: Quatro queijos premium

Pizza requintada, macia e feita com ingredientes de alta qualidade. Os taurinos são do signo mais exigente e não aceitam menos.

Gêmeos: Meio a meio

Gêmeos têm sua dualidade e não se delimitam em apensas um sabor de pizza. O geminiano tende a ser mais tradicional e, ao mesmo tempo, exótico, influenciado pela energia dos astros e diferenças internas de cada um.

Câncer: Portuguesa caseira

Cancerianos valorizam o tradicional, que relembre conforto e memórias efetivas. Sendo típico de câncer, a pizza Portuguesa dá um ar de bem-estar e melancolia.

Leão: Margherita gourmet

Leonino prefere uma pizza clássica, mas com um toque de requinte. Leão aprecia o ato de ser especial, e no prato não pode ser diferente.

Virgem: Brócolis perfeito

Em harmonia, de maneira saudável e focada nos detalhes, um virginiano gosta do simples e ingredientes no lugar. Nada melhor do que uma pizza com vegetal como ingrediente principal.

Libra: Pepperoni com doce de leite

Uma pedida inusitada e diferente para os librianos é a mistura de sabores e combinações diversas. Tecnicamente chamativa, é uma pizza que dá água na boca.

Escorpião: Diavola com pimenta extra

Acentuada, atraente e enigmática como todo bom escorpiano. Esse é um sabor de pizza forte, como Escorpião admira.

Sagitário: Frango com Catupiry e bacon

Porque buscar apenas um sabor, se pode explorara vários? Sagitário se aventura em sabores de todas as maneiras, inclusive na pizza.

Capricórnio: Napolitana clássica

Focando na tradição e na simplicidade de maneira espetacular, a Napolitana é a melhor pizza para os capricornianos. Um sabor clássico, sem muita mistura com outros ingredientes.

Aquário: Pizza de estrogonofe de camarão

Buscar sabores inusitados e que fogem do padrão é a cara dos aquarianos. É uma pizza que divide opiniões, mas uma boa pedida para Aquário, que adora criar memórias.

Peixes: Nutella com morango

Um sabor com leveza e adocicado na medida. Piscianos vão aprovar a pizza que explora sabores intensos e naturais.

Dica final

Para comemorar o Dia da Pizza com uma ajudinha dos astros, preparar seu sabor de pizza em casa é uma boa opção, adicionando seu toque especial. Afinal, cada um tem suas particularidades.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)