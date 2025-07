Dia Mundial da Pizza: pizzarias de Belém apostam em sabores com ingredientes amazônicos

No dia 10 de julho, é comemorado o Dia Mundial da Pizza. A data é celebrada desde 1985. O prato que é famoso em todo o mundo, ganha um destaque ainda mais especial e único na Região Norte do País, no Pará. Os donos de pizzarias são apostados em receitas com ingredientes típicos da Amazônia. Entre os sabores de pizza que mais chamam a atenção, estão os pratos preparados com jambu, tucupi, cupuaçu, camarão regional e castanha-do-pará.

O proprietário de uma pizzaria no bairro do Reduto, destacado como a cultura paraense reflete no cardápio do estabelecimento. "Devido à cultura paraense, é impossível em Belém, você ter uma pizzaria ou um restaurante e não ter ingredientes regionais no cardápio. Na Amazônia, a gente não consegue mencionar só um, a gente tem muitos ingredientes solicitados. Nossos chefes batalham sempre para conseguir criações bem diferentes e interessantes com os produtos regionais", afirmou Dhiogo Costa.

Proprietário de pizzaria, Dhiogo Costa (Foto: Cristino Martins)

O diferencial dos pratos mostra o potencial turístico gastronômico na cidade e como a pizza pode ser uma porta de entrada e criativa para a culinária local. Com a chegada da COP 30, os restaurantes se preparam para surpreender os visitantes com sabores que representam a cultura do Pará.

Para o dono da pizzaria Villa Napoli Park, a expectativa para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 é alta. "A cidade já está bem movimentada, estamos aceitando bastante gente de fora de Belém, e com certeza estamos nos preparando para a COP 30. Os visitantes, quando chegarem aqui, já perguntam se temos pizza de sabor regional. Esses sabores vão ser campeões de venda no período da COP", frisou Costa.

Dono de pizzaria (Foto: Cristino Martins)

O empresário contou que tem recebido mais turistas nos últimos anos e que a pizza de camarão com jambu tem sido a mais pedida pelos clientes e visitantes. "Tem vindo bastante gente de fora e a aprovação é bem positiva, principalmente com as pizzas regionais, como camarão com jambu. Essa é a mais pedida pelos paraenses e também turistas, é top 1 de vendas", pontuou.

Como atração turística na época da COP 30, as pizzarias, bares e restaurantes têm investido em diversas programações, como por exemplo, bandas com músicas típicas que valorizam a cultura nortista.

Dhiogo Costa, CEO da pizzaria, destacou o orgulho em ver a Amazônia alcançando um nível global de ingredientes de aprovação em um produto como a pizza. “A gente se sente muito orgulhoso de saber que o nosso o nosso estado, a nossa cidade, está tomando proporções maiores. Somos reconhecidos em outros estados, a nossa cultura, a gente sente muito orgulho disso”, reforçou.

Pizza de sabor típico (Foto: Cristino Martins)

De todos os ingredientes típicos da Amazônia, o empreendedor do setor alimentar revelou detalhes do processo de criação de cada produto. “O primeiro prato que nós inventamos aqui na Villa Napoli Park foi a pizza de camarão com jambu, a pizza paraense. Ele tem queijo, muçarela, camarão rosa e jambu no molho de tucupi. A gente cria e lança nas nossas redes sociais, aí as pessoas conhecem nosso produto, aprovam, dizem se combinou, se não combinou e com a acessibilidade no mercado a gente dá continuidade”, explicou.

O processo de criação de sabores regionais exclusivos inclui uma série de estudos, modificações e conhecimento da culinária local. "Até hoje, o que a gente tenta pensar em como fazer, mas não consegue, é uma pizza de maniçoba. Até agora não conseguimos criar, seria algo bem difícil", finalizou Dhiogo.

Outra pizzaria, localizada no bairro do Marco, conta com o ranking dos sabores mais pedidos na casa. “Sobre os sabores favoritos do paraense, está implacavelmente em primeiro lugar a pizza de calabresa. É a tradicional, é a que agrada todos os paladares, todas as idades, principalmente o público infantil ou mais juvenil. Por isso a pizza tradicional de Calabresa é a mais vendida mundialmente”, enfatizou a turismóloga e CEO da Pizza do Fábio, Josilene Casseb.

O ranking também engloba os sabores regionais, tendo como mais pedido, um sabor típico da Amazônia. “A nossa pizza mais vendida é a pizza paraense, porque é uma pizza que desperta a curiosidade do turista. Ele vem em busca de experiências locais e com essa conotação da premiação a gente acaba atraindo essa curiosidade em pessoas de todas as cidades, não só aqui do estado, mas também de fora. E a pizza paraense, ela é hoje, depois da pizza de calabresa, a pizza mais vendida aqui das nossas unidades”, garantiu Josilene.