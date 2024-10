Chef paraense inova e cria pizza de maniçoba

POLÊMICA

Círio 2024: moradores da Cidade Velha querem de volta o contorno da chegada da Trasladação

Desde 2023, a Berlinda com a Imagem Peregrina não faz a volta no entorno da Praça Frei Caetano Brandão, o que não deverá ocorrer de novo neste sábado (12), e situação é questionada pelas famílias do bairro