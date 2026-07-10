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Economia

Novos aposentados do INSS receberão 13º salário apenas em novembro; veja quem tem direito

Os segurados podem consultar informações sobre o valor e a data de pagamento pelo aplicativo ou site Meu INSS.

Gabrielle Borges
fonte

Veja quem tem direito a receber e cronogramas (Reprodução/ Agência Brasil)

Aposentados e pensionistas que começaram a receber benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir de maio de 2026 terão o pagamento do 13º salário somente no segundo semestre. Para esse grupo, o abono anual está previsto para ser depositado em novembro e dezembro, conforme o calendário regular do órgão.

A medida ocorre porque esses novos beneficiários não foram incluídos na antecipação do 13º salário realizada pelo governo federal neste ano. A maior parte dos segurados recebeu o pagamento antecipado entre abril e junho de 2026.

Com isso, quem passou a integrar a folha de pagamentos do INSS após o período de antecipação seguirá o calendário tradicional do benefício, com os depósitos programados de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

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Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

O pagamento do 13º salário é destinado aos segurados que recebem benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão por morte e outros auxílios previstos pelo INSS.

Para os novos aposentados e pensionistas, o valor será calculado de forma proporcional ao período em que o benefício foi pago durante o ano. Assim, quem começou a receber em maio de 2026 terá direito a uma parcela correspondente aos meses em que esteve na folha de pagamentos.

Tradicionalmente, o abono anual do INSS é dividido em duas parcelas, normalmente pagas no segundo semestre. Nos últimos anos, porém, o governo federal tem antecipado os depósitos para a maioria dos beneficiários como uma forma de movimentar a economia.

Cronograma de pagamento

Beneficiários que recebem acima de um salário mínimo

  • Final do benefício 1: 24 de novembro
  • Final do benefício 2: 25 de novembro
  • Final do benefício 3: 26 de novembro
  • Final do benefício 4: 27 de novembro
  • Final do benefício 5: 30 de novembro
  • Final do benefício 6: 1º de dezembro
  • Final do benefício 7: 2 de dezembro
  • Final do benefício 8: 3 de dezembro
  • Final do benefício 9: 4 de dezembro
  • Final do benefício 0: 7 de dezembro

Beneficiários que recebem acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 1º de dezembro
  • Finais 2 e 7: 2 de dezembro
  • Finais 3 e 8: 3 de dezembro
  • Finais 4 e 9: 4 de dezembro
  • Finais 5 e 0: 7 de dezembro

Os segurados podem consultar informações sobre o valor e a data de pagamento pelo aplicativo ou site Meu INSS.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

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