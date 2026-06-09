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Novo Desenrola, Pé-de-Meia e serviços do INSS chegam a Belém com ação Brasil na Rua

Evento será realizado nesta sexta (12), no Parque da Cidade, com atendimentos gratuitos das 9h às 17h

O Liberal

A população de Belém recebe nesta sexta-feira (12) o Governo do Brasil na Rua, iniciativa que aproxima serviços públicos essenciais da população. A capital paraense é a 22ª cidade do país a receber o programa do governo federal, que conta com o apoio do governo do estado e da prefeitura municipal. Os visitantes terão à disposição um conjunto de serviços públicos sem agendamento, com a oportunidade de sair do local com demandas plenamente atendidas. Entre os serviços mais procurados estão o Novo Desenrola, para renegociação de dívidas, e perícias do INSS sem agendamento prévio.

O encontro da cidadania vai ser realizado no Parque da Cidade - Portão 9 – na Avenida Senador Lemos, Souza Rebouças, no horário das 9h às 17h. 

Serviços como Pé de Meia e Reforma Casa Brasil também têm chamado a atenção dos visitantes. Este último, facilita o acesso a crédito para reformas e ampliações de residências, com juros baixos, prazo elástico e sem burocracia.

O Governo do Brasil na Rua é uma ação interministerial coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que reúne diversos órgãos federais e parceiros locais.

Serviço

GOVERNO DO BRASIL NA RUA EM BELÉM 

DATA: 12 de junho (sexta-feira)

HORÁRIO: 9h às 17h

LOCAL: Parque da Cidade - Portão 9 – na Avenida Senador Lemos, Souza Rebouças

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