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Hospitais universitário da UFPA têm ação neste sábado com atendimento para idosos

Mobilização nacional do HU Brasil em Ação garante consultas, exames e cirurgias eletivas exclusivamente para pacientes já selecionados.

O Liberal
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Barros Barreto e Bettina Ferro ofertam 3 mil atendimentos em mobilização nacional (Foto: Comunicação HU Brasil)

Com atendimento exclusivo para pacientes previamente agendados e sem abertura para demanda espontânea, o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA), que integra os hospitais Barros Barreto (HUJBB) e Bettina Ferro (HUBFS), realizará neste sábado (30) do Dia “E” do Projeto HU Brasil em Ação. A força-tarefa nacional será simultaneamente em 45 hospitais da rede Ebserh e, nesta edição, tem como foco a saúde da pessoa idosa, prevendo mais de 40 mil atendimentos pelo SUS em todo o país. No Pará, a mobilização projeta realizar cerca de 3 mil procedimentos especializados entre consultas, exames, tratamentos clínicos e cirurgias eletivas, direcionados estritamente ao público já selecionado e comunicado.

No Bettina Ferro, o foco será a assistência ambulatorial em oftalmologia e otorrinolaringologia, com consultas, exames auditivos e oftalmológicos, acompanhamento para adaptação de aparelhos auditivos, além de cirurgias oftalmológicas e tratamentos voltados a glaucoma, catarata, estrabismo, pterígio (carne crescida) e outras condições que impactam a qualidade de vida da população idosa.

Já no Barros Barreto, a programação contempla exames de imagem, como tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e ultrassonografias, além de mamografias, colonoscopias, exames laboratoriais, espirometrias (avaliação da função pulmonar), biópsias, quimioterapias, radioterapias e cirurgias em diferentes especialidades. Entre os procedimentos previstos estão hernioplastias (cirurgias de hérnia), colecistectomias (retirada da vesícula biliar), cirurgias odontológicas, biópsias de tireoide e acompanhamento terapêutico em áreas estratégicas da assistência oncológica e clínica.

Desafios do envelhecimento

A força-tarefa nacional é realizada em meio ao avanço do envelhecimento no Brasil. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgada pelo IBGE no mês passado, mostram que a parcela de brasileiros com 60 anos ou mais passou de 11,3% em 2012 para 16,6% em 2025. A projeção do instituto é que, em 45 anos, esse grupo represente cerca de 37,8% dos habitantes do país, o equivalente a mais de 75 milhões de pessoas.

Para a superintendente do CHU-UFPA, Regina Feio Barroso, a mobilização amplia a capacidade de resposta da rede pública. “O envelhecimento da população exige cada vez mais organização da assistência especializada e ampliação do acesso aos serviços de saúde. O Dia E permite acelerar atendimentos já regulados pelo SUS e garantir mais agilidade para pacientes que aguardam consultas, exames, procedimentos e cirurgias, especialmente em áreas com grande demanda”, afirma.

O Dia E faz parte do Projeto HU Brasil em Ação, uma iniciativa da Rede HU Brasil, em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde, criada para ampliar o acesso da população brasileira a cirurgias eletivas, consultas, exames e procedimentos diagnósticos e terapêuticos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A mobilização ocorre de forma simultânea nos 45 hospitais vinculados à estatal, fortalecendo a assistência em saúde em todas as regiões do país.

Serviço

HU Brasil em Ação no Pará – Saúde da Pessoa Idosa

Data: Sábado - 30 de maio

Local: HUBFS - Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá, em Belém (PA) | HUJBB - Rua dos Mundurucus, 4487, Guamá, em Belém (PA)

Observação: Atendimento apenas para pacientes previamente agendados, sem demanda espontânea.

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