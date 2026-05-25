Caminhão com falha mecânica provoca lentidão no trânsito no bairro de Nazaré, em Belém

Um caminhão apresentou problemas mecânicos e ficou parado na travessa Quintino Bocaiúva, entre as ruas Boaventura da Silva e João Balbi, no bairro de Nazaré, em Belém, na manhã desta segunda-feira (25). O veículo de grande porte ficou atravessado na via e acabou comprometendo o fluxo de veículos na região, provocando trânsito lento no trecho.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado a falha mecânica no caminhão. Também não foram divulgados detalhes sobre possíveis danos ou previsão para retirada do veículo da pista.

Motoristas que passaram pela área enfrentaram engarrafamento durante a manhã. O trecho é considerado movimentado, principalmente nos horários de pico.