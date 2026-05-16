Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Feminicídio: mulher é esfaqueada e morre de madrugada em Ananindeua (16)

O companheiro dela foi apontado como o autor do crime e já foi preso pela Polícia

O Liberal
fonte

Cidade Nova, em Ananindeua, registra novo caso de feminicídio na Grande Belém (Foto: Reprodução)

A madrugada deste sábado (16) foi marcada por mais um caso de feminicídio na Grande Belém, desta feita no bairro Cidade Nova, no município de Ananindeua. Simone Elianete Luz da Graça, de 52 anos de idade, foi morta ao ser esfaqueada pelo próprio companheiro dela. As informações iniciais sobre esse crime dão conta de que Simone Graça foi atacada dentro do imóvel em que se encontrava o casal. 

A vítima, muito ferida, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. Contudo, dada a gravidade dos ferimentos, Simone acabou falecendo na unidade hospitalar.

Prisão

A Polícia foi informada sobre a ocorrência. O acusado pelo homicídio que resultou na morte de Simone Graça foi identificado como Valmir dos Santos Silva. Em diligências, equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Ananindeua conseguiram prender o suspeito poucas horas após o crime.

A Polícia Civil informou, neste sábado (16), que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Ananindeua, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. Ele está à disposição da Justiça. Uma arma branca foi apreendida, como repassou a PC.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

mulher é morta a facadas na cidade nova, em ananindeua
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Feminicídio: mulher é esfaqueada e morre de madrugada em Ananindeua (16)

O companheiro dela foi apontado como o autor do crime e já foi preso pela Polícia

16.05.26 15h40

POLÍCIA

Piloto de avião é resgatado de área de mata em Benevides neste sábado (16)

Operação conjunta de bombeiros, policiais militares e familiares do piloto de prenome Edson, de 72 anos, teve resultado positivo, com o homem sendo encontrado e encaminhado para atendimento médico

16.05.26 15h12

HOMICÍDIO

Motociclista é perseguido e morto a tiros na BR-230, em São João do Araguaia

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (15)

16.05.26 12h17

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito de ‘delivery de drogas’ é preso com skunk e cocaína em Santarém

O caso foi registrado na noite de sexta-feira (15) no bairro Ipanema

16.05.26 11h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Colombiano ligado a avião desaparecido no Pará é morto com mais de 10 tiros em Belém

O crime ocorreu na madrugada deste sábado (16)

16.05.26 8h17

CRIME em ananindeia

Morto a tiros em frente à academia tinha histórico de violência; saiba quem era ele

Ednir César Souza de Oliveira foi atingido por pelo menos seis disparos e morreu no local antes da chegada do socorro.

15.05.26 15h41

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em frente à academia em Ananindeua

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (15)

15.05.26 8h37

POLÍCIA

Piloto de avião é resgatado de área de mata em Benevides neste sábado (16)

Operação conjunta de bombeiros, policiais militares e familiares do piloto de prenome Edson, de 72 anos, teve resultado positivo, com o homem sendo encontrado e encaminhado para atendimento médico

16.05.26 15h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda