Feminicídio: mulher é esfaqueada e morre de madrugada em Ananindeua (16)

A madrugada deste sábado (16) foi marcada por mais um caso de feminicídio na Grande Belém, desta feita no bairro Cidade Nova, no município de Ananindeua. Simone Elianete Luz da Graça, de 52 anos de idade, foi morta ao ser esfaqueada pelo próprio companheiro dela. As informações iniciais sobre esse crime dão conta de que Simone Graça foi atacada dentro do imóvel em que se encontrava o casal.

A vítima, muito ferida, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. Contudo, dada a gravidade dos ferimentos, Simone acabou falecendo na unidade hospitalar.

Prisão

A Polícia foi informada sobre a ocorrência. O acusado pelo homicídio que resultou na morte de Simone Graça foi identificado como Valmir dos Santos Silva. Em diligências, equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Ananindeua conseguiram prender o suspeito poucas horas após o crime.

A Polícia Civil informou, neste sábado (16), que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Ananindeua, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. Ele está à disposição da Justiça. Uma arma branca foi apreendida, como repassou a PC.