Hana Ghassan destaca saúde pública como prioridade ao assumir governo do Pará

A governadora em exercício do Pará, Hana Ghassan, assume oficialmente a gestão estadual nesta quinta-feira (2). Em pronunciamento à imprensa, Hana disse que a saúde e segurança pública serão prioridade da gestão durante o período em que estiver à frente do Executivo estadual. A declaração foi feita durante a cerimônia de transmissão constitucional do cargo de governador do Estado do Pará.

Hana enfatizou a importância de políticas voltadas especialmente à saúde materna dentro da rede pública.

“A saúde é prioridade. E especialmente a saúde materna. Porque sei, por experiência, que quando a gente cuida de uma mãe, a gente muda e transforma a vida de toda família”, declarou.

Ela também afirmou que a gestão seguirá com investimentos contínuos na área da segurança pública, considerada estratégica para o desenvolvimento do estado.

Entre os investimentos, a convocação de novos bombeiros e policiais militares.