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Economia

BNDES aprova R$ 50 milhões para ampliar rede de fibra óptica e data centers no Pará

Recursos do Funttel serão destinados à compra de equipamentos de telecomunicações e cabos de fibra óptica com tecnologia nacional

Jéssica Nascimento
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A rede da Eletronet utiliza a estrutura das torres de transmissão de energia elétrica de alta tensão para instalar cabos de fibra óptica, permitindo maior eficiência no compartilhamento da infraestrutura. (Foto: BNDES)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 50 milhões para a Eletronet, empresa pertencente ao grupo Axia Energia, investir na aquisição de equipamentos de telecomunicações e cabos de fibra óptica OPGW (Optical Ground Wire), produzidos no Brasil. Entre os principais avanços previstos pelo projeto está a expansão da infraestrutura da companhia para o Pará.

Atualmente, a Eletronet opera um backbone óptico com 18 mil quilômetros de fibra óptica e 85 edge data centers distribuídos em 18 estados brasileiros. Com o novo plano de expansão, a expectativa é de que a empresa encerre 2026 com 26 mil quilômetros de rotas e 255 edge data centers em 23 estados do país. O Pará está entre os cinco novos estados que passarão a integrar a rede da companhia, ao lado de Mato Grosso, Espírito Santo, Acre e Rondônia.

Os recursos do financiamento são provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), criado para incentivar a inovação tecnológica, ampliar a competitividade da indústria nacional de telecomunicações e estimular a geração de empregos. Em 2025, o Ministério das Comunicações autorizou a liberação de R$ 1,5 bilhão do fundo para apoiar projetos de inovação até 2027.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o investimento fortalece a expansão da conectividade no país e amplia o acesso à internet de alta velocidade.

“Apoiar o setor de telecomunicação do país significa dar ferramentas para impulsionar a inovação tecnológica e garantir acesso à internet de alta velocidade para todos os brasileiros”, afirmou.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou que o objetivo é fortalecer a autonomia do país em pesquisa, inovação e tecnologia, além de ampliar uma infraestrutura considerada estratégica para o desenvolvimento nacional.

Expansão da infraestrutura

A rede da Eletronet utiliza a estrutura das torres de transmissão de energia elétrica de alta tensão para instalar cabos de fibra óptica, permitindo maior eficiência no compartilhamento da infraestrutura.

De acordo com a empresa, os novos investimentos devem impulsionar a capacidade da rede diante do crescimento da inteligência artificial, da computação em nuvem, da Internet das Coisas e da expansão dos data centers.

O diretor financeiro da Eletronet, Claudio Akihama, afirmou que o aporte permitirá à empresa fortalecer sua infraestrutura, ampliar a conectividade e acompanhar a crescente demanda do mercado digital.

O que é o Funttel

O Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) é administrado pelo Ministério das Comunicações e tem como foco estimular a inovação tecnológica, qualificar mão de obra e incentivar a geração de empregos no setor.

Além disso, o fundo oferece recursos reembolsáveis para que agentes financeiros, como o BNDES e a Finep, financiem empresas do segmento. Os contratos exigem que parte dos recursos seja destinada à compra de equipamentos produzidos no Brasil, com o objetivo de fortalecer a cadeia tecnológica nacional.

Sobre a Eletronet

Com mais de 25 anos de atuação, a Eletronet é uma das principais empresas de infraestrutura óptica do país. A companhia mantém uma rede própria de 18 mil quilômetros de fibra óptica em 18 estados e opera edge data centers voltados ao atendimento de operadoras, provedores de internet, data centers e grandes empresas de tecnologia.

A expectativa da empresa é ampliar sua presença até o fim de 2026, alcançando 23 estados brasileiros, com expansão da malha óptica e aumento da capacidade operacional para suportar serviços de telecomunicações e tecnologia da informação.

 

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