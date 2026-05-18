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Economia

Lula diz que, no 1º trimestre, Petrobras foi a 'empresa mais rentável do planeta Terra'

Lula participou no período da manhã da inauguração de quatro novas linhas de luz síncrotron do acelerador de partículas Sirius

Estadão Conteúdo
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Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta segunda-feira, 18, que a Petrobras foi a "empresa mais rentável do planeta Terra" no primeiro trimestre deste ano. "Imagina o poder que nós temos na mão. É uma das poucas empresas que investe em inovação. Porque muita gente fala em inovação na expectativa de que o Estado faça. A Petrobras não. Ela põe dinheiro", disse Lula em evento em Campinas (SP).

Lula participou no período da manhã da inauguração de quatro novas linhas de luz síncrotron do acelerador de partículas Sirius. As novas linhas têm o intuito de ampliar a capacidade brasileira de pesquisa em áreas estratégicas como saúde, energia, agricultura, clima, nanotecnologia e novos materiais.

Ele disse que vai conversar ainda nesta segunda com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e pedir que ela aplique a tecnologia na companhia. "Ela vai ter que visitar o Sirius para ela saber o que tá perdendo em não ter uma relação muito forte com o Sirius", afirmou. "Se a gente depender de fazer o estudo só cavando buraco, vai demorar muito. Vamos ter que contar com a inteligência, a ciência e o conhecimento de vocês para darmos um salto de qualidade e ver se, num curto espaço de tempo, a gente faz com que o Trump deixe de brigar com o Xi Jinping e venha se associar a nós para que a gente possa explorar", disse Lula.

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Xi Jinping e Trump

O presidente ainda afirmou que não tem "preferência" entre o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Aqui nós não temos veto a ninguém, não temos preferência por ninguém. Pode vir chinês, alemão, francês, japonês, americano, pode vir quem quiser. Desde que tenham consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania. Os minerais críticos são nossos, as terras raras são nossas e a gente quer explorar aqui dentro", reforçou.

Pedra Fundamental do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde

No evento, também foi lançada a Pedra Fundamental do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, iniciativa coordenada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

A iniciativa visa ampliar o desenvolvimento nacional de tecnologias estratégicas voltadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), como biomoléculas, biossensores, dispositivos médicos e novos diagnósticos. O evento contou com a participação do ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda.

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