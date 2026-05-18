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Economia

Lula, sobre isenção do IR até R$ 5 mil: 'É bom, mas é pouco'

Ele mencionou que os gastos com saúde de pessoas mais ricas geram dedução do Imposto de Renda

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Wallison Breno/PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o então ministro da Fazenda Fernando Haddad, hoje pré-candidato ao governo de São Paulo, começou a fazer justiça tributária, com a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil: "É bom, mas é pouco. Era importante que fosse mais, pois as pessoas mais ricas pagam menos imposto", disse.

Ele mencionou que os gastos com saúde de pessoas mais ricas geram dedução do Imposto de Renda: "O pobre termina pagando o plano de saúde do rico. Como se conserta isso? Fazendo justiça tributária."

Inauguração de 4 novas linhas de luz síncrotron do acelerador de partículas Sirius

O presidente participou na manhã desta segunda-feira da inauguração de quatro novas linhas de luz síncrotron do acelerador de partículas Sirius, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas (SP).

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image Lula inaugura 4 novas linhas de luz síncrotron do acelerador de partículas Sirius
As novas linhas têm o intuito de ampliar a capacidade brasileira de pesquisa em áreas estratégicas como saúde, energia, agricultura, clima, nanotecnologia e novos materiais

As novas linhas têm o intuito de ampliar a capacidade brasileira de pesquisa em áreas estratégicas como saúde, energia, agricultura, clima, nanotecnologia e novos materiais. Ele afirmou que investimentos como esse não são caros, visto o retorno que podem trazer. "Temos que começar a nos perguntar quanto custa não investir", disse.

As quatro novas linhas somam R$ 230 milhões em investimentos. Três delas, de nome Sapucaia, Quati e Sapê receberam R$ 200 milhões e fazem parte da fase 1 do projeto. A quarta linha, chamada Tatu, recebeu R$ 30 milhões e é a primeira da fase 2 a ser inaugurada. Ao todo, a fase 1 dos investimentos no Sirius somou R$ 2,26 bilhões em investimentos. Já a fase 2, iniciada com a linha Tatu, deve somar R$ 800 milhões.

Considerado a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil, o Sirius integra o grupo restrito de países com fonte de luz síncrotron de quarta geração. O equipamento funciona como um "supermicroscópio" capaz de analisar estruturas em escala atômica e apoiar pesquisas avançadas em diferentes áreas do conhecimento. Entre 85% e 90% de seus componentes foram produzidos ou desenvolvidos no Brasil.

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